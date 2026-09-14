Двое военнослужащих погибли во время учений в ОАЭ

Двое военных погибли при выполнении учебной миссии в ОАЭ

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла во время выполнения учебной миссии на территории Объединенных Арабских Эмиратов 14 сентября, передает ТАСС.

«Министерство обороны ОАЭ скорбит по двум погибшим <…> во время выполнения учебной миссии в стране в понедельник», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

Военное ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Дополнительные подробности и причины инцидента в настоящее время не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте двое военнослужащих ОАЭ погибли при крушении вертолета из-за технической неисправности.

Позже жертвами ракетных ударов по территории Эмиратов стали еще два бойца вооруженных сил страны.