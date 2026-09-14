Кремль опроверг обсуждение на саммите кандидатур на расширение БРИКС

Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

Tекст: Игорь Иножарский

Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.