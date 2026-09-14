Песков назвал условие снятия запрета на экспорт топлива

Песков: Россия снимет запрет на экспорт топлива после насыщения своего рынка

Tекст: Елизавета Шишкова

Вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится по мере того, как будет насыщен внутренний рынок, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что после обеспечения внутренних потребностей дополнительные объемы смогут направляться на мировые рынки.

«По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество сможет быть направлено на мировые рынки», – отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков обратил внимание на серьезные последствия нестабильности в Персидском заливе. По его словам, из-за выведения из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии с мировых рынков выбыло более 4% поставок нефти, что вызывает обоснованную обеспокоенность у мировых экономик.

Летом в России наблюдались перебои с поставками топлива. Для стабилизации ситуации правительство запретило экспорт, ввело налоговые стимулы для импорта и увеличения производства. В августе власти договорились с нефтяниками о насыщении топливом независимых АЗС через региональных операторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, простой саудовского нефтепровода грозит потерей четырех процентов мирового предложения нефти.

Вице-премьер Александр Новак анонсировал возобновление экспорта дизельного топлива при накоплении достаточных запасов.

Ранее правительство договорилось с нефтяными компаниями о регулярных поставках горючего на частные автозаправочные станции.