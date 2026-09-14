Анонсирована премьера шутера «Квантовый контроль» на выставке «Игропром»

Tекст: Елизавета Шишкова

Студия «ГетДевелопмент» эксклюзивно представит фрагмент демонстрационной версии игры «Квантовый контроль» на выставке-фестивале «ИГРОПРОМ», а также устроит премьеру официального геймплейного трейлера на главной сцене, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Посетители мероприятия смогут лично опробовать проект на стенде студии. Фестиваль пройдет с 18 по 20 сентября на площадке Московского кластера видеоигр и анимации Агентства креативных индустрий Москвы и в деловом пространстве Департамента информационных технологий «МосХаб.Сколково» в Сколково на Большом бульваре, 40.

«Квантовый контроль» описывается как шутер от первого лица, где в центре сюжета противостояние двух альтернативных реальностей, связанных на квантовом уровне. Конфликт начинается с появления фрагмента постапокалиптического мира, аномальной зоны, которая расширяется и вытесняет аналогичный фрагмент родной реальности главного героя. Игроку предстоит сражаться с захватчиками в нестабильном пространстве, где нарушены привычные законы физики, меняются маршруты, исчезают укрытия и противники используют искажения пространства.

Разработчики обещают гибкую боевую систему, объединяющую стрельбу из разнообразного огнестрельного оружия, тактическое применение спецсредств и активное взаимодействие с нестабильным окружением. Квантовые способности героя позволят менять состояние объектов, воздействовать на противников и аномальные угрозы, а также резко менять позицию в бою. На тактику сражений будет влиять погода, зависящая от активности врагов и присутствия объектов из альтернативного мира.

Демонстрационная версия представляет собой полноценную миссию, в которой игроки смогут прочувствовать атмосферу, познакомиться с завязкой сюжета, визуальным стилем, базовыми геймплейными особенностями и ключевыми механиками. Полноценный проект задуман как сюжетная игра-сервис с регулярными сезонами, кооперативными миссиями и развитием в асимметричные PvPvE-сценарии. Прогресс персонажа будет строиться вокруг развития навыков обращения с оружием, освоения квантовых технологий и улучшения выбранного класса, а кампании развернутся в заброшенных поселениях, на промышленных и военных объектах.

Игра создается при поддержке АНО «Институт развития интернета». Бесплатное демо «Квантового контроля» планируется выпустить на платформах VK Play и Steam в 2026 году, а полноценный релиз проекта намечен на 2029 год. Следить за развитием шутера предлагают в официальных каналах разработчиков.