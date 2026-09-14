После посещения кафе в Казани отравились более 30 человек

ЛДПР предложила не наказывать за превышение самообороны при защите дома

Tекст: Вера Басилая

Депутаты фракции ЛДПР направили в правительство России законопроект, освобождающий граждан от уголовной ответственности за превышение пределов самообороны при защите своего жилища.

Авторы инициативы считают, что эта мера позволит людям незамедлительно останавливать преступников, защищая жизнь и здоровье своей семьи, не дожидаясь первого удара.

«Позиция ЛДПР жёсткая и принципиальная: если человек незаконно вторгся в чужой дом, ни о каком превышении самообороны речи уже идти не может – любые действия по защите себя и тем более своих детей не должны караться уголовным преследованием!» – заявил председатель партии Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что закон должен быть на стороне людей, а жертва нападения не должна доказывать свое право на выживание.

В партии отметили, что сейчас незаконное проникновение в дом само по себе не исключает ответственности для обороняющегося. Если нападавший не применял опасное для жизни насилие, суд оценивает соразмерность защиты. В качестве примера приводится случай в Крыму в 2024 году, когда мужчина застрелил из ружья незнакомца, избивавшего его лопатой в собственном доме. Суд квалифицировал действия хозяина как убийство при превышении пределов необходимой самообороны.

Другой случай произошёл в Ивановской области. Группа людей напала на дом, в котором находились семья хозяина и гости, защищая их, он применил оружие: один из злоумышленников погиб, другой получил тяжёлые ранения. Против мужчины возбудили уголовное дело, несмотря на то что в итоге его оправдали, ему пришлось пройти через длительное следствие и судебный процесс.

Правоохранительные органы освободили от уголовного преследования защитившего прихожан московского храма мужчину.

Ранее Верховный суд оправдал выстрелившего в вооруженного ножом противника жителя Нижегородской области.

Верховный суд также признал правомерной самооборону при нападении с резиновыми дубинками.