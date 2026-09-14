Тайвань провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian

Первые американские беспилотники MQ-9B SkyGuardian прошли испытания на Тайване

Tекст: Мария Иванова

Тайвань провел летные испытания первых двух беспилотников MQ-9B SkyGuardian, закупленных у Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС.

Тестирование американских летательных аппаратов состоялось на авиабазе в восточной части острова.

Испытания прошли после завершения сборки дронов, доставленных на остров ранее в этом году. В марте власти Тайбэя сообщали о планах получить два MQ-9B SkyGuardian в 2026 году и еще два – в 2027 году.

Управление по сотрудничеству в области безопасности США ранее отмечало, что аппараты предоставят Тайваню «возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки, обнаружения целей». Дроны также помогут в борьбе с наземными, морскими целями и подводными лодками.

Продажа беспилотников была одобрена США в ноябре 2020 года. Сделка на сумму 467 млн долларов включает также две наземные станции управления, запчасти и оборудование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава минобороны Тайваня подтвердил проведение тайных совместных учений с США.

В мае президент США подвесил вопрос продажи оружия Тайбэю по итогам визита в Китай.

В конце 2025 года Вашингтон одобрил поставку острову вооружений на 11,1 млрд долларов.