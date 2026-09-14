  • Новость часаРоссийская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
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    Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы ВПК США
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    «Герани» поразили железнодорожные эшелоны с военными грузами для ВСУ
    Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
    Стоимость газа в Европе превысила 1 тыс. долларов
    14 сентября 2026, 12:19 • Новости дня

    ЛДПР предложила не наказывать за превышение самообороны при защите дома

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким предлагают не привлекать к уголовной ответственности граждан за превышение пределов самообороны при защите собственного жилища и близких от незаконного проникновения.

    Депутаты фракции ЛДПР направили в правительство России законопроект, освобождающий граждан от уголовной ответственности за превышение пределов самообороны при защите своего жилища.
    Авторы инициативы считают, что эта мера позволит людям незамедлительно останавливать преступников, защищая жизнь и здоровье своей семьи, не дожидаясь первого удара.

    «Позиция ЛДПР жёсткая и принципиальная: если человек незаконно вторгся в чужой дом, ни о каком превышении самообороны речи уже идти не может – любые действия по защите себя и тем более своих детей не должны караться уголовным преследованием!» – заявил председатель партии Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что закон должен быть на стороне людей, а жертва нападения не должна доказывать свое право на выживание.

    В партии отметили, что сейчас незаконное проникновение в дом само по себе не исключает ответственности для обороняющегося. Если нападавший не применял опасное для жизни насилие, суд оценивает соразмерность защиты. В качестве примера приводится случай в Крыму в 2024 году, когда мужчина застрелил из ружья незнакомца, избивавшего его лопатой в собственном доме. Суд квалифицировал действия хозяина как убийство при превышении пределов необходимой самообороны.

    Другой случай произошёл в Ивановской области. Группа людей напала на дом, в котором находились семья хозяина и гости, защищая их, он применил оружие: один из злоумышленников погиб, другой получил тяжёлые ранения. Против мужчины возбудили уголовное дело, несмотря на то что в итоге его оправдали, ему пришлось пройти через длительное следствие и судебный процесс.

    Правоохранительные органы освободили от уголовного преследования защитившего прихожан московского храма мужчину.

    Ранее Верховный суд оправдал выстрелившего в вооруженного ножом противника жителя Нижегородской области.

    Верховный суд также признал правомерной самооборону при нападении с резиновыми дубинками.

    14 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила реплику главы МИД Польши Радослава Сикорского о гипотетическом нападении России на страну, при котором Варшава не стала бы себя сдерживать и быстро одолела бы атакующих.

    «Министр иностранных дел Польши Сикорский: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Русофобия головного мозга», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Сикорский 13 сентября на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве заявил, что в случае нападения России Польша не будет сдерживать себя.

    «Думаю, мы довольно быстро победим Россию. У нас подавляющее преимущество над Россией в авиации», – приводит его слова «Военное обозрение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сикорский предложил усилить военные учения НАТО вблизи Калининградской области. Песков ответил, что Россия обеспечит безопасность Калининградской области на фоне угроз НАТО.

    Президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защищать западный  эксклав от внешних вызовов.

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    13 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Журналистка Наташа Рей выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналистка Наташа Рей выиграла апелляцию по делу о клевете, возбужденному супругой президента Франции Брижит Макрон из-за слухов об изменении пола.

    Французская журналистка Наташа Рей одержала победу в апелляционном суде Парижа по делу о клевете, возбужденному первой леди Франции Брижит Макрон, передает РИА «Новости». Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

    «Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбужденный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье», – рассказал юрист.

    Разбирательство началось после того, как в декабре 2021 года Рей выпустила ролик на YouTube. В нем журналистка утверждала, что супруга президента, которая старше мужа на 24 года, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

    В сентябре 2024 года суд оштрафовал Рей и владелицу канала Амандин Руа на 13,5 тыс. евро. Однако в июле 2025 года апелляционная инстанция оправдала журналистку, решив, что ее высказывания не являются клеветой.

    Представители супруги главы государства намерены обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал двух женщин за распространение слухов о трансгендерности супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Летом того же года апелляционная инстанция вынесла оправдательный приговор в отношении журналистки.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    14 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению

    «Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта

    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на 11 дней приостановит подачу природного газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

    Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.

    «В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.

    Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по цене на топливо.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

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    13 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова Владимира Зеленского об ответных ударах по энергетической инфраструктуре России расценили в Кремле как новый шаг к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил высказывания украинского лидера об ответных мерах на удары по энергетическим объектам как эскалационные. Комментарий прозвучал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    «Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков анонсировал жесткий ответ на украинские атаки по российской инфраструктуре.

    В начале сентября Соединенные Штаты рассмотрели шаги по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

    В феврале Вооруженные силы России возобновили удары по энергетическим объектам противника из-за террористических действий Киева.

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    13 сентября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

    «Давайте вместе менять мир!»: Путин поприветствовал участников МФМ-2026

    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что Екатеринбург находится на стыке Европы и Азии.

    «На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь – в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, – молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», – заявил глава государства.

    Президент отметил важность дружбы и согласия между народами. «В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы всё было по справедливости и с уважением друг к другу», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ всех людей к образованию, медицине и новейшим технологиям независимо от их гражданства и финансового положения.

    В завершение обращения Владимир Путин выразил уверенность в успехе молодого поколения. Он пригласил иностранную молодежь присоединяться к российским проектам для построения нового открытого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    В августе организаторы завершили отбор десяти тысяч участников из 191 страны мира. Масштабное мероприятие стартовало в уральской столице 11 сентября.

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    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

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    13 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию

    Участники фестиваля молодежи рассказали о привлекательности образования России

    Tекст: Денис Тельманов

    Зарубежные гости пленарной сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге поделились личными историями переезда и адаптации и рассказали о привлекательности российского образования, культуры и традиционных семейных ценностей.

    На Международном фестивале молодежи прошла дискуссия о причинах переезда зарубежных специалистов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-служба мероприятия.

    Участники из разных государств обсудили привлекательность страны для построения карьеры и создания семьи.

    Врач из Танзании Кресенсия Питер Машаури рассказала о работе в Мурманской области.

    «Каково это — жить в Мурманской области, спросите вы. Очень холодные зимы и всегда темно, может быть всего три часа светового дня. Но, несмотря на холодный климат, люди здесь очень теплые, и мы чувствуем это в сердце», – отметила она.

    Итальянский пианист Лоренцо Баньяти подчеркнул теплое отношение местных жителей и обилие возможностей для самореализации.

    Художественный руководитель Музыкального театра Фабио Мастранджело обратил внимание на высокую значимость классической музыки в государстве по сравнению с Италией.

    Блогер Оливье Руа Пеллетье объяснил переезд из Канады желанием растить детей вдали от пропаганды нетрадиционных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    В финальный список участников мероприятия вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны. Представители 10 государств провели на полях форума совместную форсайт-сессию.

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    13 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России поразили цеха по производству беспилотников и крупные логистические центры украинской армии в Одесской области.

    Российская армия нанесла серию групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности и логистики на Украине, передает Минобороны в Max.

    Целями стали предприятия по сборке дронов, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу портов.

    В Одессе были поражены склады нескольких логистических компаний, хранящие грузы для армии. Кроме того, военные уничтожили цех по производству летательных аппаратов и терминал с ракетно-артиллерийским вооружением. В Одесской области удары пришлись по распределительным центрам в Ильичевке, Усатово и Теплодаре.

    На территории морского порта Одессы пострадало грузовое судно, доставившее военное имущество. Под удар также попали электроподстанции «Новая» и «Усатово», питающие портовую инфраструктуру региона.

    Одновременно продолжилось поражение железнодорожных узлов в западных областях страны, через которые идут поставки из Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новой почты» и сухогрузу в порту Одессы.

    В начале сентября Вооруженные силы России осуществили массированную атаку по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В конце августа российские военные поразили инфраструктуру портов Одессы и Черноморска.

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    14 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии

    Партия Мерца потеряла почти 5% на выборах в Нижней Саксонии

    Партия канцлера Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На муниципальных выборах в Нижней Саксонии партия «Христианско-демократический союз» канцлера Фридриха Мерца значительно уступила позиции, тогда как оппозиция продемонстрировала уверенный рост.

    Партия канцлера Германии Фридриха Мерца «Христианско-демократический союз» потеряла 4,5 процентного пункта на муниципальных выборах в Нижней Саксонии, передает ТАСС.

    Оппозиционная «Альтернатива для Германии» более чем в три раза улучшила свой результат, свидетельствуют предварительные данные.

    Голосование в окружные муниципальные органы управления Нижней Саксонии состоялось 13 сентября. Явка достигла 64,6%, что на 7,6 процентного пункта выше показателя предыдущих выборов 2021 года. По предварительным подсчетам, ХДС набрала 27,2% голосов, тогда как пятью годами ранее этот показатель составлял 31,7%.

    Социал-демократическая партия Германии заняла второе место с 24,6% голосов, потеряв 5,4 процентного пункта. «Альтернатива для Германии» получила поддержку 15,9% избирателей, прибавив 11,3 процентного пункта. Также укрепили позиции «Левые», набравшие 6% голосов. Уровень поддержки «Зеленых» незначительно снизился до 14,1%.

    Правящие на федеральном уровне ХДС и СДПГ потеряли в Нижней Саксонии почти 10 процентных пунктов поддержки. Оппозиционные партии, напротив, получили дополнительные 14,5 процентного пункта. Прошедшие выборы считаются генеральной репетицией перед голосованием в региональное законодательное собрание, которое пройдет в сентябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил политическим конкурентам применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    14 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Соединенного Королевства.

    В понедельник политические деятели трех провинций соберутся на беспрецедентный саммит в Кардиффе, передает The Telegraph. Там ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, который должен дать мощный толчок к выходу из-под контроля Королевства.

    Встреча организована после заявления Энди Бернема о готовности санкционировать очередной шотландский референдум при наличии четкого консенсуса.

    Первый министр Шотландии Джон Суинни отметил: «Бернем слился с мыслью, что войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства».

    На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин в субботу поддержал идею объединенной Ирландии. Политик назвал присоединение Северной Ирландии к Республике «великолепным делом» и выразил недоумение по поводу возможных негативных последствий этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    13 сентября 2026, 17:13 • Новости дня
    США тайно вывезли из Британии уличенного в педофилии дипломата

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    Американская разведка тайно вывезла из Британии дипломата, уличенного в хранении непристойных изображений детей, передает РИА «Новости».

    «Американская разведка задержала педофила, работавшего в посольстве США в Лондоне, и переправила его обратно в Штаты, не поставив в известность британскую полицию», – сообщает газета Sun.

    В августе власти США провели обыск в лондонской квартире дипломата. Это произошло в рамках расследования в отношении другого человека, находящегося в Соединенных Штатах.

    Обнаружив непристойные изображения, мужчину доставили на авиабазу США и вывезли из страны. Официального запроса об экстрадиции не делалось.

    Британские власти находятся в контакте с посольством США в связи с инцидентом. В дипмиссии заявили, что осведомлены об обвинениях, касающихся сотрудника.

    Там подчеркнули, что правительство США требует от персонала придерживаться высоких стандартов поведения и к этим обвинениям относиться серьезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский военнослужащий Джейсон Грей признал вину в распространении детской порнографии.

    Дональд Трамп назвал ошибкой назначение связанного с делом Джеффри Эпштейна Питера Мандельсона послом Британии в США.

    Британские власти весной текущего года приняли решение об отзыве аккредитации у сотрудника российского посольства в Лондоне.

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    14 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Марочко: ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы прорвали оборону украинских боевиков на ореховском участке фронта и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Прорвана оборона украинских боевиков на ореховском участке. Российские войска серьезно продвинулись на данном участке и взяли под огневой контроль основные пути снабжения вооруженных формирования Украины, также у нас появилась реальная перспектива окружения украинских боевиков в данном укрепрайоне», – сообщил Марочко в соцсетях, передает ТАСС.

    Кроме того, российские подразделения продолжают охватывать Дружковку в ДНР с востока и запада, выдавливая украинские формирования южнее города. В Доброполье уже начались городские бои, наступление ведется сразу с трех направлений.

    За прошедшую неделю группировки войск «Север» и «Восток» показали наилучшие результаты, освободив около 60 квадратных километров территорий в Харьковской области и ДНР. Всего под контроль российских сил перешли восемь населенных пунктов.

    В начале сентября российские военнослужащие продвинулись в районе Дружковки.

    Летом армия России усилила давление на позиции противника под Ореховом.

    В мае Марочко рассказывал о планомерном приближении российских сил к этому населенному пункту.

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    14 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян
    Захарова: Древнекитайская пословица раскрыла суть безвиза для россиян
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о древнекитайском происхождении популярной пословицы и связала ее с современными выгодами безвиза для россиян.

    «Я не знала, к своему стыду, уверена, что многие не знали, так что давайте стыдиться вместе, что выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – это, оказывается, китайское выражение, которое принадлежит китайскому военачальнику», – рассказала она ТАСС.

    Захарова уточнила, что фразе и ее автору много сотен или даже тысяч лет. В России она стала популярной с 50-х годов прошлого века.

    Дипломат добавила, что введение бессрочного безвизового режима между Россией и Китаем стало бы отличным подарком для туристов, бизнеса и журналистов, позволив им лично увидеть обе страны, доказав верность древнего изречения.

    «Я думаю, станет это просто настоящим подарком всем, не только туристам, но и бизнесу, и журналистам, конечно. И я думаю, что это такая важная и нужная цель», – сказала она.

    На полях ВЭФ Захарова сообщала, что заявление президента России Владимира Путина о безвизе с Китаем вызвало невероятную поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 августа в Бишкеке Путин сообщил о готовности  Москвы к совместной работе с Пекином по отмене виз на постоянной основе.

    Посол КНР в Москве выступил за продление этого формата. Песков ответил на вопрос о безвизе между Россией и Китаем.

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