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    Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы ВПК США
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    Политолог оценил угрозу развала Британии кельтскими регионами
    Захарова поставила диагноз главе МИД Польши
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    «Герани» поразили железнодорожные эшелоны с военными грузами для ВСУ
    Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
    Стоимость газа в Европе превысила 1 тыс. долларов
    14 сентября 2026, 12:10 • Новости дня

    Politico: Франция застала ЕС врасплох при продлении санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских санкций Евросоюза, поддержав инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков, сообщает Politico.

    По данным Politico, Европейский союз столкнулся с неожиданными трудностями при попытке продлить антироссийские санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, однако процесс согласования застопорился из-за позиции двух государств, передает РИА «Новости».

    «Послы стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», – отмечается в материале.

    Ранее стало известно, что Братислава выступает за снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Позднее к этой инициативе присоединился Париж, поддержав исключение Усманова из черных списков. Последний раз индивидуальные санкции ЕС продлевались в марте 2026 года.

    Власти Франции поддержали инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из европейских санкционных списков.

    Весной послы стран Евросоюза согласовали продление персональных ограничений против российских граждан до 15 сентября без исключений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провоцировании серьезного раскола внутри объединения из-за антироссийских мер.

    13 сентября 2026, 19:23 • Новости дня
    Журналистка Наташа Рей выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Журналистка Наташа Рей выиграла апелляцию по делу о клевете, возбужденному супругой президента Франции Брижит Макрон из-за слухов об изменении пола.

    Французская журналистка Наташа Рей одержала победу в апелляционном суде Парижа по делу о клевете, возбужденному первой леди Франции Брижит Макрон, передает РИА «Новости». Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

    «Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбужденный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье», – рассказал юрист.

    Разбирательство началось после того, как в декабре 2021 года Рей выпустила ролик на YouTube. В нем журналистка утверждала, что супруга президента, которая старше мужа на 24 года, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

    В сентябре 2024 года суд оштрафовал Рей и владелицу канала Амандин Руа на 13,5 тыс. евро. Однако в июле 2025 года апелляционная инстанция оправдала журналистку, решив, что ее высказывания не являются клеветой.

    Представители супруги главы государства намерены обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал двух женщин за распространение слухов о трансгендерности супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Летом того же года апелляционная инстанция вынесла оправдательный приговор в отношении журналистки.

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    14 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению

    «Газпром Армения» сообщил о приостановке поставок газа из России на 11 дней из-за ремонта

    Объявлено о приостановке поставок российского газа в Армению
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия на 11 дней приостановит подачу природного газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на трубопроводе, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

    Поставки российского голубого топлива по магистрали «Северный Кавказ – Закавказье» будут прекращены с 15 по 25 сентября, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании «Газпром Армения» пояснили, что это связано с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России.

    «В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу», – говорится в сообщении компании.

    Ограничения не повлияют на потребителей в республике. Бесперебойное газоснабжение планируется обеспечить за счет использования внутренних резервов, а также благодаря дополнительным объемам поставок природного газа из Ирана.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности с Россией по цене на топливо.

    МИД России предупредил о возможности денонсации льготного газового соглашения из-за европейского курса Еревана.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев указал на неизбежность оплаты топлива по европейским ценам при выходе из ЕАЭС.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 20:59 • Новости дня
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию

    Участники фестиваля молодежи рассказали о привлекательности образования России

    Tекст: Денис Тельманов

    Зарубежные гости пленарной сессии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге поделились личными историями переезда и адаптации и рассказали о привлекательности российского образования, культуры и традиционных семейных ценностей.

    На Международном фестивале молодежи прошла дискуссия о причинах переезда зарубежных специалистов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-служба мероприятия.

    Участники из разных государств обсудили привлекательность страны для построения карьеры и создания семьи.

    Врач из Танзании Кресенсия Питер Машаури рассказала о работе в Мурманской области.

    «Каково это — жить в Мурманской области, спросите вы. Очень холодные зимы и всегда темно, может быть всего три часа светового дня. Но, несмотря на холодный климат, люди здесь очень теплые, и мы чувствуем это в сердце», – отметила она.

    Итальянский пианист Лоренцо Баньяти подчеркнул теплое отношение местных жителей и обилие возможностей для самореализации.

    Художественный руководитель Музыкального театра Фабио Мастранджело обратил внимание на высокую значимость классической музыки в государстве по сравнению с Италией.

    Блогер Оливье Руа Пеллетье объяснил переезд из Канады желанием растить детей вдали от пропаганды нетрадиционных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    В финальный список участников мероприятия вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны. Представители 10 государств провели на полях форума совместную форсайт-сессию.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    13 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Депутат Рады призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве

    Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского срочно договариваться о мире в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Покинувший страну украинский парламентарий указал на критическое положение Вооруженных сил Украины на передовой, передает РИА «Новости».

    В качестве доказательства он опубликовал обращение бойца 100-й отдельной механизированной бригады, который жаловался на нехватку продовольствия и питьевой воды.

    «Мы должны в срочном порядке искать любые способы для решения этой ситуации. Мы должны ехать в Минск, должны ехать в Москву – не на Запад, а в Минск и Москву, для того чтобы останавливать войну», – написал Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

    Ранее Министерство обороны Украины официально признавало проблемы с обеспечением ряда бригад. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал готовность Москвы принять Владимира Зеленского, а глава МИД Сергей Лавров называл такое приглашение жестом доброй воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского о встрече в США.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к прямому диалогу с украинским руководством.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук еще в прошлом году потребовал отставки главы киевского режима ради начала срочных переговоров с Россией.

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    14 сентября 2026, 01:54 • Новости дня
    Названы регионы России с минимальным и максимальным уровнем безработицы

    В Нижегородской и Калужской областях минимальная безработица

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижегородская и Калужская области заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов России по минимальному уровню безработицы во втором квартале 2026 года.

    По итогам второго квартала 2026 года уровень безработицы в России составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель остался неизменным, а с конца 2023 года он держится на отметке ниже 3%, передает РИА «Новости».

    Количество нетрудоустроенных россиян во втором квартале года сократилось на 9,8 тыс. человек. При этом среднее время поиска работы увеличилось с 5,2 до 5,5 месяца. Доля граждан в состоянии застойной безработицы, ищущих работу год и более, выросла до 13,2%.

    Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области, где уровень безработицы оказался менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и Хакасии показатель составил 1%.

    В 55 регионах безработица оказалась ниже общероссийского уровня.

    Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы составил 22,6%, а также в Дагестане. При этом в Ингушетии зафиксировано самое заметное снижение показателя – на 3,4 процентных пункта. Рост безработицы отмечен в 20 регионах, наиболее существенно – в Свердловской области.

    Самый короткий срок поиска работы зафиксирован в Саратовской и Астраханской областях, Калмыкии и Ямало-Ненецком автономном округе. Дольше всего работу ищут в Еврейской автономной области, Дагестане и Псковской области.

    Эксперты прогнозируют, что на фоне кадрового дефицита безработица в стране останется на низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о рекордном снижении безработицы на Дальнем Востоке. В начале лета ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы до рекордных 2,2%.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил острую нехватку специалистов в различных отраслях экономики.

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    13 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Завод «Калашников» представил уникальный дрон с искусственным интеллектом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи впервые продемонстрировали беспилотник двойного назначения «Скат 350М», способный уклоняться от вражеских дронов благодаря искусственному интеллекту.

    Беспилотный летательный аппарат двойного назначения «Скат 350М» от ижевского завода «Калашников» представил центр «Воин» в выставочном пространстве Международного фестиваля молодежи, передает РИА «Новости».

    «Это двойного назначения дрон, потому что он может быть как разведчиком на территории ведения боевых действий каких-либо… Но это не единственное его применение, также здесь есть большая сфера применения гражданского назначения», – рассказали агентству на стенде центра «Воин».

    Представитель центра пояснила, что аппарат может эффективно отслеживать прокладку электросетей, межевание полей, строительство эстакад и развязок.

    Дрон применим для поиска нефтегазовых месторождений и в природоохранных целях, включая борьбу с браконьерами. Кроме того, беспилотник задействуют в спасательных операциях и ликвидации пожаров.

    Благодаря встроенному искусственному интеллекту дрон способен маневрировать и уклоняться от вражеских аппаратов.

    Многофункциональная камера высокого разрешения позволяет отслеживать различные объекты, включая людей и животных, а также фиксировать сейсмические сдвиги и изменения ландшафта.

    В 2017 году беспилотник попал в Книгу рекордов Гиннесса, поднявшись на высоту более девяти тысяч метров и пролетев над Эльбрусом.

    Завод «Калашников» поставляет дроны партиями по заказу различных служб, включая Минобороны России.

    Российские военные положительно оценивают беспилотник за маневренность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. На выставке аппарат демонстрируется впервые, ранее он применялся в полевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября концерн «Калашников» продемонстрировал модернизированную версию дрона «Скат 350М» на выставке в Казани.

    В январе разработчики предложили ближневосточным партнерам испытать этот разведывательный беспилотник.

    В конце прошлого года производитель выполнил крупную поставку данных аппаратов заказчику.

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    14 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Дмитриев дал Британии новое название после раздрая в королевстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Королевство стало иным, заметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, когда дал Британии новое название.

    «Разъединенное королевство», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото премьер-министра Британии Энди Бернема с логотипом The Telegraph и названием статьи газеты о том, как первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подпишут в понедельник декларацию о референдумах о независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    13 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    Песков: Киевскому режиму становится день ото дня тяжелее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Положение властей Украины постоянно ухудшается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Режиму становится тяжелее и тяжелее день ото дня. И сейчас им будет тяжело. Поэтому делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как», – сказал представитель Кремля в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.

    Днем ранее представитель Кремля отметил стремительное ухудшение экономической ситуации на Украине.

    До этого он предупредил о неминуемом ухудшении условий мирного соглашения для киевских властей при затягивании переговорного процесса.

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    13 сентября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

    «На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

    Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

    Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

    «Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Правые догнали левых на выборах в Швеции

    На выборах в Швеции левый блок получил перевес в один мандат

    Tекст: Игорь Иножарский

    Левый блок Магдалены Андерссон опережает консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте после резкого подъема правых в финальные дни кампании.

    Левый блок Магдалены Андерссон лидирует с результатом 175 мест против 174 у альянса Ульфа Кристерссона при 349 мандатах в парламенте, пишет Politico. Окончательные итоги голосования могут быть подведены только к среде.

    Еще за две недели до выборов левые уверенно лидировали в опросах, однако гонка резко обострилась в финале кампании. Первые экзитполы, опубликованные в момент закрытия участков, давали блоку Андерссон явное преимущество, но после обработки данных с 5,8 тыс. из 6,6 тыс. участков картина изменилась.

    Кристерссон пообещал при сохранении власти предоставить министерские портфели представителям «Шведских демократов», популистской националистической партии, основанной в 1980-х годах. Это станет первым случаем формального участия ультраправых в шведском правительстве.

    Андерссон, занимавшая пост премьера до 2022 года, назвала текущий результат «равным» и выразила уверенность, что при сохранении перевеса Швеция получит новое правительство. Ее кампания получила поддержку музыканта Бенни Андерссона из группы ABBA, выступившего в штаб-квартире социал-демократов.

    Коалиционные переговоры могут затянуться из-за разногласий между мелкими партиями левого блока, тогда как правый альянс Кристерссона, включающий «Шведских демократов», более сплочен. Премьер подчеркнул, что сохранит контроль над формированием правительства и назначением министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы в Швеции стартовали с перспективой передачи власти ультраправым. При этом досрочное голосование побило рекорд: 3,6 млн шведов проголосовали заранее. На этом фоне в день голосования левый блок вырвался вперед.

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    13 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    Российские войска поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новой почты» в Одесской области и сухогрузу в порту Одессы, доставлявшим грузы для украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам на территории Украины, задействованным в обеспечении украинской армии, передает РИА «Новости».

    В частности, поражен логистический центр «Новой почты» в Одесской области, где хранились и распределялись грузы для военных нужд.

    «В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в Одесской области: логистический центр «Новой почты», осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – заявили в ведомстве.

    Кроме того, российские военные поразили в порту Одессы сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Также продолжилось нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы.

    В течение дня групповым ударам подверглись промышленные предприятия по производству беспилотников, логистические центры, складские терминалы и объекты энергетики, обеспечивающие работу портов и транспортной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили крупный логистический центр «Новой почты» в Одесской области.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военными грузами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее армия уничтожила склад дронов в Николаеве.

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    14 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Археолог рассказал о внешности Дмитрия Донского и причинах смерти

    Археолог Макаров рассказал о высоком росте Дмитрия Донского

    Tекст: Катерина Туманова

    Святой князь Дмитрий Донской обладал высоким для Средневековья ростом и широкими плечами, что делало его настоящим воином по физическим данным, сообщил врио директора Института археологии РАН и вице-президент РАН Николай Макаров.

    «Если говорить о костных останках, мы видим, что Дмитрий Иванович – настоящий воин по своим физическим данным. Это человек высокого роста: антропологи реконструируют его рост как 175-177 сантиметров – это высокий рост для Средневековья, люди были чуть меньше», – рассказал он РИА «Новости».

    Макаров добавил, что князь был широк в плечах и, возможно, грузен, поскольку саркофаг оказался подтесан изнутри.

    Относительно восстановления облика Дмитрия Донского ученый сообщил, что извлекать останки из саркофага не стали, ограничив возможности в том числе и визуальных реконструкций.

    «Оставим их на будущее. Через 30 лет наука будет располагать более совершенным оборудованием, и многие операции, которые сейчас требуют полной деконструкции останков, их разделения, их можно будет делать, не прибегая к таким разрушительным процедурам», – объяснил Макаров.

    О причине смерти князя археолог ничего сказать не смог, так как эти данные «находятся за пределами возможностей современной науки».

    По его словам, антропологам не удалось найти на останках следов летальных травм, а болезни, от которых умирали люди в Средневековье и Новом времени, следов на костях не оставляли.

    «И даже если мы имеем дело с высохшими мягкими тканями, мы вряд ли сможем что-то добавить к тому, что нам известно по летописи», – добавил он.

    Макаров уточнил, что по «Слову о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского», которое было написано в XV веке, известно, что он болел, что на несколько дней наступило улучшение, но все-таки он умер.

    Ранее реставраторы вскрыли гробницу Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, подтвердив подлинность останков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей святого князя.

    В августе у мощей святого князя совершил молебен патриарх Московский и всея Руси Кирилл, позже собор посетил президент России Владимир Путин, после чего поделился сильными впечатлениями.

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    13 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Власти Татарстана рассказали о судьбе лишившихся жилья после атаки БПЛА

    Пострадавших от атаки дронов нижнекамцев разместили в лагере

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшие от удара беспилотников жители Нижнекамска временно переедут в детский лагерь, пока специалисты будут обследовать их поврежденный дом.

    Власти Татарстана решили разместить пять семей, оставшихся без крыши над головой из-за недавней атаки дронов, в детском лагере «Камский Артек», передает РИА «Новости».

    Решение принято после визита на место происшествия премьер-министра республики Алексея Песошина.

    «Жители поврежденного дома находятся в пункте временного размещения. Им созданы необходимые условия. Часть жильцов размещена у родственников. Пять семей, нуждающихся в жилье, будут заселены в детский лагерь «Камский Артек», – заявили в пресс-службе главы региона.

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев ранее уточнил, что жить в поврежденном здании пока невозможно.

    Специалисты продолжают обследование конструкции.

    По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова дом оперативно осмотрят, чтобы как можно быстрее начать восстановление и вернуть людей в их квартиры.

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