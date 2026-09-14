В России раскрыли организаторов узлов связи мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Расследование началось в декабре прошлого года в Петербурге с поимки мужчины, отвечавшего за бесперебойную работу GSM-шлюза, пояснила Волк в Max.

Аферисты использовали сим-карты разных операторов, оформленные на подставных лиц, чтобы скрывать реальные номера.

«В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что противоправной деятельностью руководили кураторы из-за рубежа, которые организовали сеть подобных «технических узлов» в нескольких регионах России», – добавила она.

Иностранные заказчики поставляли оборудование, оплачивали аренду помещений и снабжали исполнителей сим-картами.

Среди 11 пойманных фигурантов оказались трое предполагаемых создателей криминальной сети, а также технический персонал и менеджеры кол-центров. Представитель ведомства уточнила, что злоумышленники могут быть причастны к 12 эпизодам обмана граждан с использованием виртуальных станций. Общий ущерб от их действий составил 7 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Девять человек уже отправлены под арест, еще двое остаются под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.

В августе оператор украинских сим-боксов признал свою вину в работе на киевский режим.

В июне столичные полицейские пресекли работу оборудования дистанционных аферистов.

Весной правоохранительные органы раскрыли нелегальный узел связи украинских мошенников в Петербурге.