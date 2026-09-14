Tекст: Вера Басилая

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодежи, собравший представителей из 191 страны, к участникам которого обратился президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за крепкую дружбу и добрососедские отношения, основанные на справедливости и взаимоуважении. Он также отметил, что Екатеринбург идеально подходит для встречи молодых лидеров благодаря своему индустриальному и культурному наследию.

Церемония открытия состояла из пяти эпизодов, каждый из которых был посвящен одному из макрорегионов планеты. Сцена превратилась в большой транспортный узел, символизируя пересечение путей делегаций из разных уголков мира. Зрители увидели выступления артистов из Азии, Африки, Ближнего Востока, Америки и Европы, которые представили свои культурные традиции и ценности.

Открылось шоу современным исполнением гимна России дуэтом NANSI & SIDOROV и победителями музыкальных конкурсов. Затем представители Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали национальные танцы, а китайская актриса Чжэн Ханьи рассказала о важности коллективизма. Африканский континент запомнился ритмичной игрой на барабанах и выступлением певицы LIZWI.

Ближний Восток воссоздал атмосферу колоритного восточного рынка, где турецкий актер Халит Эргенч напомнил о высоких нравственных идеалах. Американская часть программы превратилась в карнавальное шествие, завершившееся музыкальным номером уругвайской звезды Наталии Орейро. Европейский блок удивил зрителей динамичными выступлениями артистов на роликах и велосипедах.

Особое внимание уделили общим ценностям: почетный гость из Дании Сбахи Абделилах призвал помнить о человеческом достоинстве.

Самым трогательным моментом европейского эпизода шоу стало появление почетного гостя Сбахи Абделилаха, который участвовал в фестивалях 1957, 1985, 2017 и 2024 годов. Собравшиеся горячо приветствовали ветерана молодежного движения громкими овациями и скандированием слова «спасибо». Особое внимание уделили общим ценностям: почетный гость из Дании Сбахи Абделилах призвал помнить о человеческом достоинстве.

Финальный эпизод посвятили России. На сцене выступила актриса Юлия Пересильд, а кульминацией стал массовый хоровод детского ансамбля.

Именно юные участники официально объявили фестиваль открытым. Под сводами зала пронесли флаги всех стран-участниц, которых в этом году насчитывается 191. Завершилась грандиозная церемония ярким выступлением певицы Татьяны Куртуковой.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Масштабное мероприятие стартовало 11 сентября.

В финальный список участников вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны.