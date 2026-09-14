Синоптик сообщил о приходе бабьего лета «на минималках»

Синоптик Тишковец сообщил об установлении демоверсии бабьего лета в Москве

Tекст: Мария Иванова

«В столице нашей Родины с минувших выходных наблюдается бабье лето «на минималках» – это когда природа вроде бы и пытается устроить осенний праздник тепла, но бюджет уже закончился», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что на протяжении большей части недели метеоусловия существенно не изменятся. В городе прогнозируется облачная с прояснениями погода без сильных осадков. Незначительные дожди могут пройти только во вторник и пятницу.

Ночью воздух остынет до 5–10 градусов тепла, местами возможны утренние туманы. Днем столбики термометров покажут от плюс 16 до 21 градуса. По словам метеоролога, для эталонного бабьего лета сейчас не хватает постоянного солнца и идеальной сухости.

Ситуация начнет меняться в предстоящие выходные под влиянием североатлантических циклонов. На следующей неделе погода окончательно испортится. В столицу придут затяжные дожди, а дневная температура заметно снизится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина допустила вероятность возвращения бабьего лета в столицу после середины сентября.

Накануне синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам кратковременное потепление до 26 градусов тепла.

Чуть ранее метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в Московском регионе до плюс 21 градуса.