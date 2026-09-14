Китайские спецслужбы назвали ИИ ключевым фактором будущих войн

Министр госбезопасности КНР Чэнь Исинь назвал ИИ главным фактором будущих войн

Tекст: Мария Иванова

Министерство государственной безопасности КНР назвало искусственный интеллект ключевым фактором будущих войн, предупредив о переходе военных конфликтов в эпоху интеллектуализации, передает РИА «Новости».

В китайском журнале «Чжунго Вансинь» вышла статья министра государственной безопасности КНР Чэнь Исиня. В ней отмечается, что сфера ИИ уже стала главной ареной глобальной научно-технологической конкуренции и новым направлением стратегического соперничества крупных держав.

«Технологии искусственного интеллекта способствуют переходу формы ведения войн в эпоху интеллектуализации», – говорится в материале. Глава ведомства считает, что инициативу на поле боя получит тот, кто сможет с помощью алгоритмов обеспечить более тонкое восприятие обстановки, более точные решения и более точечное поражение целей. Он добавил, что искусственный интеллект постепенно превращается на поле боя из вспомогательного второстепенного элемента в ключевого игрока.

Чэнь Исинь также связал развитие ИИ с ростом угроз в киберпространстве. По его оценке, технологии уже позволяют автоматизировать поиск уязвимостей, разработку вредоносного ПО и построение цепочек атак, снижая порог и стоимость проведения кибератак. Министр предупредил, что противостояние постепенно переходит в новую фазу «ИИ против ИИ», что создает дополнительные риски для критически важной информационной инфраструктуры страны.

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