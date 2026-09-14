Ученые спрогнозировали сильные вспышки на Солнце в ближайшие дни

В ИКИ РАН предупредили о риске мощных вспышек класса М и магнитной бури

Tекст: Мария Иванова

Ученые Института прикладной геофизики допускают возникновение мощных вспышек класса М на Солнце в понедельник и вторник, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.



В настоящее время на звезде наблюдаются семь групп солнечных пятен категорий Alpha и Beta, однако фактическая активность остается низкой.

Геомагнитная обстановка находится в зеленой зоне, но периодически приближается к желтой границе. Главным фактором возможных изменений выступает солнечный ветер, который демонстрирует заметные колебания. Ожидается, что в ближайшие дни его скорость возрастет, что может спровоцировать вторую магнитную бурю этой осени.

Специалисты отмечают, что резкий скачок вспышечной активности сейчас маловероятен. Тем не менее Солнце способно перейти от полного спокойствия к мощным сериям вспышек всего за пару суток, поэтому эксперты призывают всегда быть готовыми к изменениям космической погоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа эксперты предупредили о высоких рисках мощных вспышек на Солнце.

После события уровня M7.0 ученые ожидали сильнейшую за два месяца магнитную бурю.

В начале лета гигантская группа солнечных пятен накопила энергию для взрывов высшего балла.