Ветеринар Немцева предупредила об опасных насекомых и пауках Подмосковья

Tекст: Алексей Дегтярёв

Яд шершней и ос провоцирует сильную аллергическую реакцию, а нападение роя может оказаться смертельным для аллергиков, сказала Немцева «Газете.Ru».

«Также к этой группе относятся пчелы и земляные пчелы, чьи укусы не менее болезненны и аллергенны, а также слепни и мошки, которые не только доставляют дискомфорт, но и могут переносить различные заболевания, а их слюна содержит антикоагулянты, из-за чего ранка долго кровоточит и может воспалиться», – отметила она.

Из-за потепления климата в Московской области стали замечать каракурта. Яд этой черной вдовы вызывает судороги и нарушения дыхания, что без врачебной помощи грозит летальным исходом. Укус паука-осы также весьма болезнен и чреват аллергией.

Особую опасность несут кровососущие насекомые и паукообразные. Комары способны переносить дирофиляриоз, а клещи – энцефалит и болезнь Лайма. Кроме того, встреча с южнорусским тарантулом, обитающим в ряде районов, вызывает сильный отек, а укус желтого паука сака приводит к воспалению и тошноте.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о начале осеннего нашествия клещей.

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