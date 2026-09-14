Прокуратура Москвы возбудила дело против рэпера Noize MC

Прокуратура возбудила дело против рэпера Noize MC за оправдание терроризма

Tекст: Вера Басилая

В отношении музыканта начато расследование по статье об оправдании террористической деятельности, сообщили в прокуратуре Москвы.

«По материалам проверки прокуратуры города Москвы в отношении Ивана Алексеева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствие установило, что во время зарубежных выступлений артист неоднократно делал публичные заявления, оправдывающие террористическую идеологию. Кроме того, исполнитель открыто выражал позитивное отношение к деятельности организации, которая признана террористической и запрещена на территории России.

Ход расследования уголовного дела находится под строгим контролем столичной прокуратуры. Осенью 2022 года Министерство юстиции внесло Ивана Алексеева в реестр иностранных агентов.

В сентябре прошлого года судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию штрафа с Ивана Алексеева за дискредитацию армии.

Весной того же года суд в Петербурге запретил песню рэпера из-за признаков экстремизма.

В феврале прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта на 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.