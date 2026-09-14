Жителя Ростовской области осудили на 20 лет за госизмену

Суд приговорил ростовчанина к 20 годам за подготовку диверсии на железной дороге

Tекст: Мария Иванова

Ростовский областной суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в государственной измене за подготовку диверсии на железной дороге, передает ТАСС.

Мужчине назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

«В январе 2024 года осужденный, придерживаясь проукраинских взглядов, инициативно вступил в электронную переписку с представителями спецслужб Украины и наладил с ними сотрудничество, в ходе которого получил задание подготовить и совершить на территории Ростовской области диверсию путем повреждения объектов транспортной инфраструктуры. За совершение обозначенных действий ему были перечислены денежные средства», – рассказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, правоохранители задержали злоумышленника в тот момент, когда он прибыл к месту планируемой диверсии, указанному украинскими кураторами.

Кроме того, в марте 2024 года осужденный разместил в соцсети изображение Георгиевской ленты с оскорбительными комментариями в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд приговорил жителя Подмосковья к 14 годам колонии за государственную измену.

В прошлом году другой житель Ростовской области получил 20 лет лишения свободы за подготовку диверсии на электроподстанции.