Иран возмутился отказом Австрии пустить вице-президента на конференцию МАГАТЭ

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил об инциденте в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

По его словам, иранская сторона немедленно выразила протест правительству Австрии, а австрийский поверенный был вызван в министерство иностранных дел.

«Действия правительства Австрии в качестве стороны-хозяйки неоправданны, они должны были выдать въездные визы для делегации Ирана в соответствии со своими обязательствами», – подчеркнул Багаи.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Австрия отказала Эслами во въезде для выступления на генеральной конференции МАГАТЭ. Утверждается, что это решение было принято под давлением со стороны Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия отказала вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами во въезде для участия в генеральной конференции МАГАТЭ.

Ранее Совет управляющих агентства принял антииранскую резолюцию.

Летом иранские власти закрыли международным экспертам доступ к национальной атомной инфраструктуре.