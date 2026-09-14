В числе пострадавших от атаки дронов в Нижнекамске оказалась 93-летняя женщина

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Госпитализировано три человека в больницу. Два человека тяжелых, из машины. Одна – бабушка взрослая, 93 года. Она поступила по симптоматике нервозности после атаки», – заявил Беляев, передает ТАСС.

Он добавил, что пожилую пациентку планируют направить на реабилитацию в санаторий «Ижминводы».

Глава города также отметил, что двое пострадавших, получивших травмы в движущемся автомобиле, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Утром 13 сентября беспилотники атаковали промышленные и гражданские объекты Нижнекамска, включая жилой дом. В результате атаки пострадали 14 человек, двое погибли.

Напомним, общее число пострадавших при утреннем ударе беспилотников по городу достигло 14 человек.

Вражеские дроны атаковали промышленные и гражданские объекты.

Две погибшие девушки в момент удара находились в остановившемся на перекрестке автомобиле.