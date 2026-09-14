Пассажирский автобус протаранил магазин в Симферополе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Желябова и Маяковского, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, как транспортное средство наполовину корпуса оказалось внутри магазина.

Пока уточняется, есть ли в результате происшествия пострадавшие. Известно, что автобус следовал от ГРЭС до улицы Маршала Жукова.

В мае маршрутный автобус в Симферополе протаранил остановку с людьми.

В июле на трассе Симферополь – Евпатория легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус.

В апреле пассажирский транспорт в Алтайском крае въехал в здание магазина после наезда на пешехода.