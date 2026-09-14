Концерн Rheinmetall получил заказ на снаряды на 100 млн евро

Rheinmetall получил международный контракт на 155-мм снаряды на 100 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Германский оборонный концерн Rheinmetall получил крупный заказ от международного клиента на поставки артиллерийских снарядов калибра 155 мм, передает ТАСС.

Стоимость контракта оценивается не менее чем в 100 млн евро. Производство снарядов уже началось, а полностью выполнить заказ планируется в 2027 году. Речь идет о «пятизначном числе» боеприпасов.

Концерн также работает над расширением производственных мощностей, чтобы покрыть растущий спрос на снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall является крупнейшей оборонной компанией Германии и поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву, а также строит на Украине завод по производству боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий оборонный концерн запланировал двукратное увеличение производства оружейного пороха из-за дефицита.

Летом предприятие приступило к отгрузке боеприпасов для нужд Киева с нового завода в Нижней Саксонии.

В прошлом году руководство компании анонсировало ежегодные поставки на Украину до 200 тыс. артиллерийских снарядов.