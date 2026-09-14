На западном побережье Йемена обострились бои армии с хуситами

Tекст: Игорь Иножарский

Йеменская армия нанесла авиаудары по позициям и технике хуситов в районах Моха и Зубаб провинции Таиз, поразив, по словам военного представителя армии полковника Маджида ан-Назили, объекты в так называемой «зоне уничтожения». Ответный удар последовал после того, как хуситы заявили о взятии под контроль города Моха с портом на Красном море, а также ряда островов, включая остров Миюн в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает Anadolu.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что за последние сутки по провинциям Таиз, Лахдж, Аль-Джауф, Хадджа, Аль-Байда и Саада было нанесено в общей сложности 58 авиаударов. Поддерживаемые правительством Силы Национального сопротивления сообщили, что с 9 августа по 10 сентября в боях на западном побережье погибли 500 их военнослужащих и около полутора тысяч получили ранения, а среди хуситов погибли более тысячи человек и тысячи получили ранения. На фоне значительных потерь министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбех призвал граждан срочно сдавать кровь для медицинских учреждений временной столицы Адена.

Международная организация по миграции сообщила, что с начала сентября более 82 тыс. человек были вынуждены покинуть дома в провинциях Таиз, Ходейда и Лахдж, при этом более двух тысяч перемещенных лиц морским путем добрались до побережья Джибути. Местные власти Адена начали строительство нового лагеря для перемещенных лиц в районе Аль-Бурейка, рассчитанного на три-пять тыс. человек и предназначенного для семей, покинувших районы Моха, Хайс и Аль-Хуха.

На фоне эскалации Йемен активизировал дипломатические усилия: министр иностранных дел страны Афра Зубе провела телефонный разговор с сомалийским коллегой Абдусалямом Абди, в ходе которого стороны обсудили события в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, а также угрозы безопасности международного судоходства. Сомалийская сторона вновь заявила о поддержке суверенитета Йемена и региональной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море. Ранее движение запретило проход израильских судов через Красное море, а до этого атаковало авианосец США Harry Truman в этой акватории.