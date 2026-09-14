ФАС: В России проверят цены на 13 популярных лекарств

ФАС начала проверку цен на 13 лекарств в российских аптеках

Tекст: Мария Иванова

Федеральная антимонопольная служба России инициировала проверку ценообразования на 13 популярных лекарств, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что анализ затронул аптечный сегмент и наиболее востребованные у граждан препараты.

«ФАС проанализирует ценообразование на 13 распространенных лекарственных препаратов. В их числе препараты для лечения заболеваний горла «Лизобакт» и «Септолете Тотал», обезболивающее средство «Пенталгин нео», лекарство от кашля «Ренгалин», – говорится в сообщении службы.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что речь идет о медикаментах, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Цены на такие лекарства не регулируются государством, однако в ФАС уверены, что они должны оставаться доступными для населения.

Служба уже направила запросы в фармацевтические компании. Ведомство потребовало предоставить информацию об объемах продаж этих препаратов и детализированные данные о формировании цен на них. Если будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет соответствующие меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году ведомство анонсировало масштабные проверки из-за подорожания не входящих в список жизненно важных препаратов.

В мае служба возбудила дело против компании «Нижфарм» за необоснованное завышение стоимости лекарства от давления.

В начале этого месяца ФАС потребовала взыскать с производителя медикаментов «Аксельфарм» 961 млн рублей.