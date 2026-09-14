Оправданную за убийство сына россиянку приговорили к 16 годам

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщину признали виновной в расправе над трехлетним сыном и назначили наказание в виде 16 лет колонии общего режима, передает РИА «Новости».

В феврале присяжные полностью оправдали мать по всем статьям. Однако прокуратура обжаловала это решение, и в июне апелляционная инстанция в Петербурге отменила вердикт, направив дело на пересмотр с новым составом суда.

По данным следствия, в апреле 2025 года подсудимая жестоко избила ребенка и сутки не оказывала ему помощь. После возвращения мальчика из больницы она снова применила насилие, от этого он скончался.

«На основании вердикта присяжных суд признал Гусеву виновной, по совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии общего режима», – заявили в пресс-службе суда.

Правоохранителям удалось восстановить картину преступления, хотя женщина категорически отрицала свою вину. Медицинская экспертиза признала подсудимую полностью вменяемой.

В 2025 году Свердловский областной суд приговорил опекуншу к 24 годам колонии за убийство шестилетнего мальчика.

В июне 2026 года суд в Башкирии назначил местной жительнице 17 лет лишения свободы за удушение собственного младенца.

Месяцем ранее суд под Калининградом отправил в колонию на шесть лет мать забитого отчимом до смерти семилетнего ребенка.