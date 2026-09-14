Икону «Троица» Рублева перенесли из храма из-за работ с витриной

Tекст: Вера Басилая

Икону «Святая Троица» изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время анализа состояния климатической витрины, передает РБК.

В Московской патриархии заявили, что в данный момент производится плановая сверка состояния сохранности иконы. По договору музей имеет право проводить проверки с перемещением предмета в мастерские.

Искусствовед Ксения Коробейникова сообщила о некритичной поломке защитного оборудования. При этом представители лавры подчеркивают недостоверность слухов о плохом состоянии шедевра, отмечая полное отсутствие поводов для беспокойства.

Вероятными датами создания произведения считаются 1422–1427 годы. С 1929 года памятник находился в Третьяковской галерее. В начале 2024 года президент Владимир Путин распорядился передать святыню церкви, после чего ее доставили в Сергиев Посад.

В июне 2024 года икону «Троица» Андрея Рублева установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин приложился к святыне во время визита в Сергиев Посад.

В конце июля того же года образ поместили в произведенную по заказу в Германии новую защитную киот-капсулу.