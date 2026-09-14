Режиссер Серебренников тайно продал последнюю квартиру в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Режиссер окончательно избавился от активов на родине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Он тайно продал двухкомнатную квартиру на Пречистенке в районе Хамовники, открытых продаж и объявлений не было.

Известно, что 57-летний режиссер владел жильем площадью 44 кв. метра более 20 лет. Квартира располагается на пятом этаже исторического дома 1785 года постройки. Рыночная стоимость недвижимости с потолками высотой 3,5 метра оценивается в 45 млн рублей.

В 2022 году московский суд отменил Серебренникову условный срок по делу «Седьмой студии» о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». В мае сообщалось, что он следит за статусом своего ИП в России и подает необходимые сведения в налоговую инспекцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущий Владимир Познер выставил на продажу свою элитную пятикомнатную квартиру в центре Москвы.

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