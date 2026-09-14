В Сочи ликвидировали пожары после ночной атаки дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Минувшей ночью в ЕДДС поступили сообщения о происшествиях, связанных с атакой беспилотников, по нескольким адресам Центрального и Лазаревского районов. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали», – сообщил мэр, передает ТАСС.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате налета пострадали пять человек, среди которых один ребенок. Одного из раненых пришлось госпитализировать. Кроме того, получили повреждения три частных дома, а обломки дронов были обнаружены еще по нескольким адресам.

Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ в Сочи пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего.

В начале сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщал о возгорании на сочинской нефтебазе из-за массированной атаки беспилотников.

В марте обломки дрона спровоцировали пожар в многоэтажном жилом доме в Лазаревском районе.