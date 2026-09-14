ФСБ и МВД пресекли деятельность 111 нелегальных оружейников в 43 регионах

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД и Росгвардией остановили деятельность 111 нелегальных оружейников, передает РИА «Новости». Операции прошли в 43 регионах страны, включая Москву, Петербург, Севастополь, ДНР и ЛНР.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 111 жителей из 43 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе масштабных мероприятий из незаконного оборота изъяли 297 единиц огнестрельного оружия. Среди них оказались 11 гранатометов, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки и ружья. Кроме того, силовики обнаружили 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатки и 92 тыс. патронов.

Правоохранители закрыли 37 подпольных мастерских, где преступники модернизировали оружие и производили боеприпасы. Все изъятые предметы отправлены на криминалистическую экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе весенних рейдов силовики изъяли более 300 единиц огнестрельного оружия.

В феврале и марте спецслужбы задержали 150 нелегальных оружейников.

Останкинский районный суд Москвы признал незаконной информацию на сайтах по продаже боеприпасов.