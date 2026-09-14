Иранские военные уничтожили американский беспилотник над Ормузским проливом

Ликвидация вражеского беспилотника стала возможной благодаря применению новейшего зенитного комплекса, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV. Данная установка была недавно внедрена в общую сеть защиты воздушных рубежей страны.
Иранские военные официально подтвердили факт успешного поражения цели. «КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение перехватило и уничтожило дрон MQ-1 над Ормузским проливом, используя новую систему ПВО, интегрированную в систему противовоздушной обороны страны», – отмечается в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.
В тот же день военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный аппарат США Dive-LD.
В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили дрон MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива.