Цена газа в Европе приблизилась к 1000 долларов

Биржевые котировки газа в Европе выросли на 4% – до 991 доллара

Tекст: Мария Иванова

С началом новой недели стоимость энергоресурсов на лондонской бирже ICE увеличилась на 4%, передает РИА «Новости». Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 978,9 доллара. К утру показатель достиг 991,5 доллара за тысячу кубометров.

Резкое удорожание началось на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Весной средние биржевые котировки подскочили почти на 60%, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Летом волатильность сохранилась, и к августу расчетная цена составила 745,4 доллара.

В начале сентября стоимость газа впервые за долгое время преодолела отметку в 900 долларов. Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой из-за проблем с заполнением хранилищ цены могут взлететь выше 1200 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

В начале сентября котировки впервые за два года достигли уровня 900 долларов.

К концу первой недели месяца стоимость голубого топлива опустилась до 856 долларов.