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    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    «Герани» поразили железнодорожные эшелоны с военными грузами для ВСУ
    Россия обошла Запад в производстве недорогого современного оружия
    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
    Стоимость газа в Европе превысила 1 тыс. долларов
    14 сентября 2026, 09:23 • Новости дня

    В Госдуме рассказали о кампании Европы по дискредитации выборов

    Пискарев: СМИ Европы ведут кампанию по дискредитации выборов в России

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ из более чем десяти европейских стран начали скоординированную кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Государственную думу России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о скоординированной медийной атаке.

    «В западном медиапространстве наблюдается скоординированная кампания по дискредитации думских выборов. В формировании негативного фона синхронно участвуют СМИ из более чем десяти недружественных стран Европы, тиражирующие однотипные ложные тезисы», – заявил Пискарев.

    Политик пояснил в Telegram-канале комиссии, что подобные информационные вбросы направлены на подготовку зарубежной аудитории к заранее спланированному отказу признать итоги голосования. В качестве предлога будут использованы мнимые массовые нарушения.

    Материалы о якобы нелегитимности предстоящих выборов планируется использовать в Брюсселе для обоснования новых санкций против России. Эта тема уже вошла в доклад генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе и активно обсуждается на площадке Европарламента.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке европейскими странами масштабного плана срыва предстоящего голосования.

    Председатель профильной комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о незаконном сборе западными спецслужбами персональных данных россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер против иностранного вмешательства.

    13 сентября 2026, 06:50 • Новости дня
    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС

    WSJ: Карни намерен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС

    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС
    @ Kyle Duggan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне краха торговых переговоров с США премьер-министр Канады делает ставку на масштабный, и рискованный, разворот в сторону Европы, узнала WSJ.

    После того как Канада и США вступили в самую серьезную двустороннюю торговую войну в современной истории обеих стран, защищенные линии связи высших европейских лидеров ожили: из-за океана звонил Марк Карни и продвигал идею вывода отношений Канады с ЕС на качественно новый уровень», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Это был смелый ход, призванный перестроить экономические связи внутри западного альянса, отмечает газета.

    В течение нескольких месяцев премьер-министр Канады вел конфиденциальные переговоры практически со всеми ключевыми европейскими лидерами: от Франции и Италии до Германии и стран Скандинавии. Даже с некоторыми менее известными представителями королевских семей континента.

    Карни обсуждал с ними, как теснее интегрировать Канаду и ее 41-миллионное население в европейский клуб ЕС, объединяющий 27 государств. По данным издания, Карни пытается сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС и ему в этом не отказывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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    11 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Минфина Франции предрек стране затяжной топливный кризис

    Лескюр: Топливный кризис во Франции завершится нескоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость бензина и дизеля во Франции останется на высоком уровне в течение длительного периода, сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    «Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение – кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам», – приводит РИА «Новости» слова Лескюра.

    Он также уточнил, что к утру пятницы стоимость одного литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, а бензина – 2,1 евро. Ранее издание Liberation отмечало, что средняя цена наиболее популярного в стране бензина SP95-E10 побила рекорды с конца февраля.

    Весной Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов из-за подозрений в ценовых злоупотреблениях.

    Позже генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита в стране.

    Из-за подорожания горючего большинство французов отказались от дальних поездок на майские праздники.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    14 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Оппозиционный левый блок вырвался вперед на выборах в Швеции

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам предварительного подсчета бюллетеней коалиция оппозиционных сил обходит правящий правый альянс с перевесом в один мандат, указывают данные государственной избирательной комиссии Швеции.

    Избирательная комиссия страны обработала 5,2 млн бюллетеней после завершения голосования в воскресенье, передает РИА «Новости». Левоцентристская коалиция может занять 175 кресел в парламенте, тогда как правые претендуют на 174 мандата.

    Победившее объединение получит право сформировать новое правительство.

    В состав оппозиционного блока входят Социал-демократическая рабочая партия под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон, а также центристы, зеленые и левые.

    Им противостоит альянс Умеренной коалиционной партии премьера Ульфа Кристерссона, либералов, христианских демократов и правопопулистов.

    Партия «Шведские демократы» в случае успеха правых может впервые войти в кабинет министров.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев отмечал, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, так как там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны. Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах.Правящая партия Швеции

    предложила объединить ПВО Прибалтики и севера Европы.


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    11 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази

    Tекст: Денис Тельманов

    В ливийском Бенгази впервые организовали досрочное голосование для граждан России на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, сообщил советник-посланник российского посольства Николай Лукашин.

    Досрочное голосование россиян на парламентских выборах впервые организовали на востоке Ливии в Русском доме, передает РИА «Новости». Лукашин уточнил, что процедуру проводят дипломаты при содействии местного культурного центра.

    «Сотрудники посольства РФ в Ливии при содействии Русского дома в Бенгази 11 сентября проводят досрочное голосование на выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва», – сообщил Лукашин.

    Директор Русского дома в Бенгази Роман Осин добавил, что мероприятие проходит при высокой активности граждан.

    По его словам, для соотечественников это возможность выразить отношение к родине. В целом за рубежом голосование пройдет на 333 участках в 152 странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира.

    Министерство иностранных дел организует около 350 избирательных участков в других государствах.

    Посольство России в Латвии попросило местные власти обеспечить повышенные меры безопасности в день выборов.

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    12 сентября 2026, 10:18 • Новости дня
    Володин пообещал Европе расплату за кражу российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы европейских стран по изъятию замороженных российских средств открытым грабежом, не имеющим правовой основы и заявил, что они ответят за подобные действия.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы Евросоюза изъять российские средства открытым грабежом.

    «Евросоюз вновь заговорил о намерении украсть наши замороженные активы. Предпринимают попытки найти этому преступлению правовую основу. Ее нет! Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права», – написал политик в социальных сетях.

    Парламентарий предупредил, что европейским странам придется вернуть изъятые средства вместе с огромными процентами. Он обратил внимание, что от необдуманных шагов страдают прежде всего экономика и жители Европы. В качестве примера спикер привел Германию, потерявшую 50 млрд евро из-за отказа от российского газа, при этом стоимость энергоресурсов взлетела в четыре с половиной раза.

    Политик раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в некомпетентности и отсутствии заботы о собственных гражданах. Вместо решения внутренних проблем Европа продолжает направлять транши на поддержку конфликта на Украине, истощая свои ресурсы ради требований киевского режима.

    «Власть во многих странах Европы захватили некомпетентные, необразованные люди. Такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и им подобные. Они абсолютно не национально ориентированы и не думают о гражданах своих государств», - подчеркнул спикер Госдумы.

    Володин предрек большие проблемы президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, допустив, что французский лидер может оказаться на скамье подсудимых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин также охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о поиске европейскими странами способов финансирования украинской армии за счет этих средств.

    Ранее Вячеслав Володин предложил ввести ответные меры с конфискацией имущества инициаторов подобных решений.


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    12 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Эксперты: Дебаты на федеральных каналах сохранили партийный статус-кво

    Политологи оценили итоги телевизионных предвыборных дебатов

    Эксперты: Дебаты на федеральных каналах сохранили партийный статус-кво
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи подвели итоги предвыборных теледебатов, проходивших с 31 августа на федеральных телеканалах. Эксперты заявили, что дебаты не привели к изменениям в расстановке политических сил, парламентские партии в основном обращались к своему базовому электорату, а «Единая Россия» смогла наиболее последовательно представить свою программу, опытных политиков и новые лица.

    Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что дебаты прежде всего были рассчитаны на сторонников партий. «Сейчас главный нерв кампании – как можно больше склонить на свою сторону неопределившихся, а дебаты – это, конечно, в первую очередь зрелище для твердых сторонников», – сказал он «Ведомостям».

    По словам эксперта, парламентские партии использовали эфир для обращения к своему ядерному электорату, тогда как непарламентские объединения пытались повысить узнаваемость. Однако содержательного оппонирования политическим тяжеловесам им добиться не удалось.

    Костин отметил выступления представителей «Единой России», которые, по его оценке, «профессионально отрабатывали политическую задачу». В команде партии были Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Анна Кузнецова и другие опытные политики. При этом единороссы смогли представить и новые лица, в том числе участника СВО, Героя России Владимира Сайбеля.

    Костин также отметил, что до 18 сентября партиям дано эфирное время на телевидении для размещения агитационных роликов. «На последнем этапе кампании основные драйверы рейтинга – работа территориальных групп, политическая реклама, дебаты и медиасопровождение», – сказал эксперт.

    В качестве примера эксперт привел «Единую Россию», которая задействует первую пятерку своего списка. Кандидаты снимаются в роликах с различными лидерами мнений, которые «встраиваются» в образ каждого из них.

    Так, в материалах с первым номером списка, главой МИД России Сергеем Лавровым, появляются главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, летчик-космонавт Сергей Крикалев и другие. В роликах с мэром Москвы Сергеем Собяниным участвуют главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, хирург-онколог Андрей Каприн и другие.

    Президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также положительно оценил выступления единороссов, пишет «Коммерсантъ». «Ни одного провального выступления единороссов на федеральных дебатах я не видел. Добротно отработали обязательную программу», – сказал он.

    Политтехнолог отметил, что КПРФ запомнилась выступлением Николая Бондаренко, которого он назвал «шутом-бунтарем». При этом Нина Останина, по его мнению, выглядела «уныло и номенклатурно».

    Политолог Константин Калачев считает, что дебаты подтвердили сложившееся положение партий: «Устоявшийся порядок не поколеблен». По его оценке, «Единая Россия» подтвердила лидерство, а КПРФ сохранила статус-кво.

    По мнению Калачева, хуже других выглядела ЛДПР, поскольку партии не удалось убедительно заменить Владимира Жириновского. «Второго Жириновского не будет», – отметил политтехнолог. «Новые люди», по его словам, сохранили привычную стилистику умеренно-прогрессивных жителей крупных городов. «Справедливая Россия» представила разнообразную команду, однако не смогла определиться, что для нее важнее – статус участника в партии или его ораторский талант.

    Политолог Павел Склянчук также назвал наиболее убедительными выступления представителей «Единой России». По его словам, в партийной команде были опытные ораторы и действующие депутаты Госдумы – Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой и другие. Среди представителей оппозиции эксперт выделил Валерия Гартунга от «Справедливой России», Андрея Лугового от ЛДПР и Нину Останину от КПРФ.

    При этом, в отличие от других парламентских партий, «Единая Россия» смогла представить новые лица. Склянчук отдельно отметил уверенное выступление участника СВО, Героя России Владимира Сайбеля.

    По мнению политолога, в теледебатах лучше воспринимались участники, которые опирались на проверенные тезисы, а не пытались добиться внимания только с помощью эмоций, абстрактных лозунгов или популизма. Дебатеры «Единой России», как считает Склянчук, последовательно транслировали позицию партии: «мы партия президента, у нас Народная программа, мы делали и сделаем то, что обещаем».

    Одним из наиболее скандальных эпизодов марафона дебатов Склянчук назвал попытку Николая Бондаренко спровоцировать в гримерке Петра Толстого. По оценке эксперта, провокация не удалась, поскольку вице-спикер Госдумы даже не встал с дивана.

    «Команда «Единой России» выглядела на дебатах солидно и уверенно. Избиратели чувствуют эту уверенность и профессионализм, что является залогом лидерства «Единой России» на выборах в Государственную Думу девятого созыва», – резюмировал Склянчук.

    Предвыборные дебаты в федеральном телеэфире завершились 11 сентября. Трансляции проходили с 31 августа на «Первом канале», «России 1», «России 24», ОТР и ТВЦ. Кандидаты обсуждали защиту традиционных ценностей, демографию, сельское хозяйство, адаптацию участников спецоперации и регулирование интернета.

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    11 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев заявил о риске исчезновения Литвы с карты мира

    Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о полном уничтожении Литвы в случае прямого вооруженного столкновения с Россией.

    Выступая перед военнослужащими в Северо-Западном федеральном округе, политик прокомментировал возможное развитие событий при размещении ядерного оружия в прибалтийской республике, передает РИА «Новости».

    «Если она будет реализована – это глобальная катастрофа, планетарная. Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира», – сказал Медведев, оценивая вероятность применения пятой статьи договора Североатлантического альянса.

    Политик подчеркнул, что в случае ответных мер Москвы на действия Вильнюса союзники по блоку не станут вмешиваться. По его словам, другие государства не захотят воевать за Литву, даже если ее территория превратится в выжженное поле. Зампред Совбеза выразил уверенность, что на Западе осознают угрозу глобальной катастрофы и не пойдут на эскалацию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российского ядерного оружия на Литву при размещении там аналогичных вооружений.

    Власти балтийской республики начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение оружия массового поражения.

    Американская газета The Wall Street Journal описала сценарий быстрой победы России в Литве без применения пятой статьи устава НАТО.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    11 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова

    Euronews: Франция поддержала предложение Словакии снять санкции с Усманова

    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова
    @ usmanov53/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению российского предпринимателя Алишера Усманова из европейских санкционных списков, что вызвало недовольство среди других стран Евросоюза, сообщил телеканал Euronews.

    «Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении Euronews.

    Подобный шаг французских властей вызвал сильное раздражение у европейских партнеров, отмечает телеканал. Дипломаты считают, что в основе такого решения лежат экономические мотивы, и большинство государств ЕС не разделяют позицию Парижа.

    Ранее Словакия уже вызывала недовольство коллег по Евросоюзу, создавая препятствия при продлении санкций в марте. Теперь позиция Франции может дополнительно осложнить процесс продления ограничений, который требует единогласного одобрения всех стран.

    Париж называет снятие санкций с Алишера Усманова политическим компромиссом со Словакией, чтобы избежать блокировки решений со стороны Братиславы. Страны Евросоюза должны согласовать продление санкций до 15 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии запретил люксембургскому медиахолдингу называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar.

    Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против бизнесмена по подозрению в отмывании денег.

    До этого Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене персональных ограничений.

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    14 сентября 2026, 05:03 • Новости дня
    Антироссийские санкции привели к закрытию завода Rebir в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Латвийский производитель электроинструментов Rebir с 60-летней историей прекращает существование из-за санкций против России и Белоруссии, которые лишили предприятие ключевых рынков сбыта.

    Акционеры латвийского завода Rebir приняли решение о ликвидации компании из-за потери основных рынков сбыта на фоне санкций, передает Sputnik Латвия.

    Предприятие работало без убытков и задолженностей, однако владельцы не увидели перспектив для дальнейшего развития.

    «Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», – рассказал председатель правления Николай Симорев.

    В последние годы производство было перенесено в Китай, а в Резекне оставались лишь магазин и склад с персоналом чуть более десяти человек.

    Ликвидатор компании Янис Спилве отметил, что выживание обеспечивалось распродажей запасов, но средств на развитие не было. До конца года имущество выставят на аукцион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство немецкого Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ. Заводы Прибалтики умирают без российского рынка. Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик.

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    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

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    12 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к «холодной войне» с Россией

    Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возвращении отношений с Европой к состоянию «холодной войны» из-за их заморозки.

    По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.

    «Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.

    По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.

    Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

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    13 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Дмитриев указал на последствия глобализма и экономической иррациональности ЕС

    Дмитриев указал на последствия экономической иррациональности ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость газа в Европе, рост которой может продолжиться, стала итогом экономической иррациональности ЕС и глобалистской идеологии, считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Высокая цена провалов глобалистской идеологии и ее глубокая экономическая иррациональность», – написал он в соцсети Х, добавив смайл с указывающим вниз пальцем.

    Палец указывает на прикрепленное к посту видео с президентом России Владимиром Путиным, который на саммите БРИКС-2026 объяснил ошибки глобалистов.

    «Сколько раз мы говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли газ в Европу по 150 долларов, ну по 180 долларов за 1 тыс. кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование. А что это значит? Наши цены были привязаны к нефти и нефтепродуктам, которые образуются рыночным путем. Нет, цены должны формироваться на бирже. А мы им говорили, у нас не рыночный товар, не классический рыночный товар, ничего не получится. Только цены вырастут. Ну и вот, пожалуйста, 1 тыс. долларов или евро. А будет, может быть, еще выше», – рассказывает российский президент.

    Он пояснил, что биржевые цены формируют не производственники, а биржевики, которые не думают о техническом состоянии хранилищ в странах, о физических объемах, они думают о выгоде и прибыли сегодня.

    Они думают, как бы поднять цену на газ, который вчера закупался дешевле, а это приведет к тому, что газ будет стоить не только 1 тыс. долларов, но и 1,5 тыс. долларов, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года. Нидерланды снизили целевой уровень запасов газа на зиму. Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы.

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    12 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

    Драма «Женщина неизвестна» победила на Венецианском кинофестивале

    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
    @ Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Датская драма «Женщина неизвестна» режиссера Май эль-Туки завоевала главную награду завершившегося Венецианского кинофестиваля, а лучшим режиссером стал иноагент Илья Хржановский.

    Главную награду прошедшего в Венеции кинофестиваля завоевала лента Май эль-Туки, передает РИА «Новости».

    Драма рассказывает о молодой датчанке после Второй мировой войны, чье прошлое угрожает ее новому браку. Получая приз, постановщица посвятила его дочери со словами: «сострадание, единство и мужество». Она также упомянула проблему гендерного неравенства в кино.

    Исполнительница главной роли Матильде Арсель получила «Кубок Вольпи» как лучшая актриса.

    Большой приз (Гран-при) жюри достался корейской драме «Возможная любовь» Ли Чхан Дона. Признанный в России иноагентом режиссер Илья Хржановский удостоен «Серебряного льва» за фильм «Дау».

    Джон Малкович стал обладателем «Кубка Вольпи» за мужскую роль в картине «Дикая лошадь». Специальный приз жюри вручили документальному фильму Naza израильских журналистов о войне в Газе.

    Ранее почетных «Золотых львов» за карьерные достижения получили Джордж Клуни и Эллен Берстин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Джим Джармуш получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за фильм «Отец, мать, сестра, брат». Годом ранее высшую награду киносмотра получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству».

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