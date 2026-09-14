Tекст: Алексей Дегтярёв

«И мы, конечно, обо всем этом расскажем, на конкретных примерах покажем пагубность той линии, которую западные страны по-прежнему выдерживают в отношении России», – сказал Полянский РИА «Новости».

Он добавил, что иностранные спонсоры Киева открыто одобряли украинские удары по российским гражданским объектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об отсутствии реакции ОБСЕ на обстрелы гражданской инфраструктуры.

Месяцем ранее Полянский указал на оправдание европейскими элитами убийств мирных россиян.

До этого дипломат назвал возможный уход Москвы с данной международной площадки идеальным сценарием для Запада.