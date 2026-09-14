В МВД: Дипфейки можно отличить по неестественному поведению

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нейросети, используемые злоумышленниками, неизбежно дают сбои, которые можно заметить при внимательном общении, заявил начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной информации УБК МВД Антон Растащенов, передает ТАСС.

«Касаемо того, как можно выявить дипфейк, допустим, общение идет по видеосвязи, можно попросить собеседника резко головой повернуть либо рукой провести», – пояснил Растащенов.

Он добавил, что подозрения должны вызывать неестественно идеальная кожа лица и странное освещение на видео.

Представитель киберполиции также посоветовал обращать внимание на аудиоряд. Слишком тихий фон, нехарактерные для человека фразы, необычные обороты и неправильные ударения могут свидетельствовать о подделке голоса.

В качестве надежной меры защиты эксперт порекомендовал договориться с близкими людьми о секретном семейном коде. Если собеседник не сможет назвать условный знак по просьбе, это станет явным доказательством работы мошенников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты начали применять нейросети для создания поддельных видео с родственниками жертв.

Ранее МВД назвало дипфейк-аватары самой опасной технологией злоумышленников в стране.

Эксперт по цифровой гигиене Роман Кашенков посоветовал обращать внимание на подозрительное поведение собеседника для распознавания обмана.