В Свердловской области открыли движение по Шадринскому путепроводу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Торжественная церемония запуска движения по новому Шадринскому путепроводу состоялась в Свердловской области, передает РИА «Новости». Объект возведен над железнодорожными путями.

Участие в торжественном мероприятии приняли министр транспорта России Андрей Никитин и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Инфраструктурный объект расположен на участке трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Строительство путепровода началось в сентябре 2025 года после получения положительного заключения Главгосэкспертизы в 2024 году. Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Новая транспортная развязка призвана существенно разгрузить участок дороги в районе села Логиново. Ранее автомобилисты были вынуждены часами стоять в заторах перед железнодорожным переездом.

В сентябре прошлого года в районе села Логиново стартовало возведение нового путепровода.