В Приморье поймали отвозившего в КНР на автобусе морской гребешок контрабандиста

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел на таможенном посту МАПП «Пограничный», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Во время устного опроса нарушитель заявил об отсутствии товаров для декларирования, однако проверка показала обратное.

В багажном отделении транспортного средства нашли 23 белых полимерных мешка, внутри них находился замороженный морской гребешок общей стоимостью около 730 тыс. рублей.

У водителя отсутствовали разрешительные документы на вывоз стратегически важных ресурсов. В отношении него возбудили административные дела за недекларирование товаров и несоблюдение установленных ограничений.

Теперь мужчине грозит штраф в размере до двукратной стоимости изъятого груза, а также его возможная конфискация.

В мае суд приговорил россиянина к условному сроку за контрабанду алюминия в Китай.

В прошлом году приморский бизнесмен получил условное наказание за незаконный вывоз сушеного трепанга.

Зимой 2025 года хабаровские таможенники нашли спрятанные в пассажирском автобусе рога сайгака.