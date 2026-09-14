Врачи предостерегли здоровых людей от сдачи тестов на болезнь Альцгеймера

Tекст: Катерина Туманова

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использование четырех анализов крови для диагностики причин проблем с памятью.

Новейшие тесты для диагностики болезни Альцгеймера могут за несколько лет предсказать развитие недуга, однако врачи отмечают, что людям без симптомов не рекомендовано проходить эти тесты, пишет Independent.

Более быстрая диагностика может помочь людям с ранней стадией болезни Альцгеймера получить доступ к лекарствам, которые могут незначительно замедлить ухудшение их симптомов.

«Обеспокоенным здоровым людям не следует сдавать эти тесты», – подчеркнул Эштон.

По его словам, положительный результат указывает лишь на фактор риска, а не гарантирует развитие недуга.

Вместо тестирования медики советуют сосредоточиться на профилактике. Масштабное исследование показало, что отсутствие высокого кровяного давления, диабета и привычки курить в среднем возрасте позволяет прожить без деменции почти на 13 лет дольше.

Для поддержания здоровья мозга эксперты рекомендуют регулярные физические нагрузки, правильное питание и полноценный сон. Врачи призывают активно лечить гипертонию на ранних стадиях, чтобы минимизировать риски в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФМБА сообщило о регистрации тест-систем болезни Альцгеймера к концу 2026 года. Вице-премьер Голикова заявила о росте случаев когнитивных расстройств среди людей трудоспособного возраста.

Врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера.

