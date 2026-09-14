В горах Бурятии развернули поиски пропавшей туристки

Tекст: Алексей Дегтярёв

К розыску жительницы Иркутска привлекли 30 специалистов и 14 единиц техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Женщина 1968 года рождения пропала еще 29 августа во время похода за грибами.

Она отправилась в горы вместе с группой из 17 человек, с которыми познакомилась незадолго до поездки.

«Всего задействовано 30 человек и 14 единиц техники, включая автотранспорт, болотоходы, квадроцикл, лодку и беспилотники. Кроме того, в труднодоступных местах используются лошади», – сообщили в ведомстве.

В спасательной операции принимают участие сотрудники полиции, пограничники, волонтеры и работники местного лесхоза. К утру понедельника специалисты обследовали 336 квадратных километров горной местности. Поисковые отряды проверили местность Балаган, русло реки Жохой и тропу на гору Буту-Гол, операция продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для осмотра труднодоступных участков в районе горы Буту-Гол спасатели задействовали беспилотники.

Весной поисковики обнаружили тело погибшей при сходе лавины в горах Бурятии туристки.

Несколькими днями ранее сотрудники МЧС спустили с вершины Мунку-Сардык тела трех погибших путешественников.