МВД: мошенники начали применять комбинированные атаки против россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дистанционные аферисты начали применять сложные схемы для кражи учетных данных граждан. Об этом свидетельствуют материалы МВД России, передает ТАСС.

Злоумышленники комбинируют телефонные звонки, общение в мессенджерах и использование фишинговых сайтов. Сначала жертве звонит лжесотрудник банка и сообщает о подозрительных операциях. Затем человеку присылают ссылку на поддельную страницу финансовой организации.

На фальшивом сайте пользователю предлагают ввести логин и пароль. Как только данные оказываются у преступников, они похищают сбережения или оформляют на жертву кредиты.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники государственных органов никогда не требуют сообщать коды из СМС, реквизиты карт или пароли в мессенджерах. При поступлении подобных просьб необходимо немедленно прервать разговор.

Ранее столичная полиция предупредила об опасности дистанционных аферистов для всех владельцев мобильных телефонов.

Правоохранительные органы назвали передачу секретных кодов и переход по сомнительным ссылкам главными ошибками жертв злоумышленников.

Ведомство публиковало базовые правила безопасности при массовых рассылках вредоносных сообщений.