Минздрав: Чечня стала самым некурящим регионом России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Чеченская Республика возглавила рейтинг субъектов России с наименьшим числом курящих граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства за август.

Доля любителей табака в этом регионе составила всего 0,32%.

В число лидеров по отказу от вредной привычки также вошли Краснодарский край с показателем 4,4%, Ингушетия, где курят 5,97% жителей, и Дагестан с результатом 8,81%.

Помимо северокавказских и южных территорий, низкий уровень потребления табака зафиксирован в Северной Осетии (10,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (10,48%) и Мордовии (10,5%). Статистика по новым регионам страны в исследовании не учитывалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минздрав назвал Чечню регионом с наименьшей распространенностью курения.

В конце августа 2026 года эта республика возглавила всероссийский рейтинг по самому низкому потреблению алкоголя.

Чуть ранее ведомство отметило снижение потребления никотиносодержащей продукции среди российской молодежи.