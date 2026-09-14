Лавров раздвинул журналистов на саммите БРИКС в Нью-Дели

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава российского внешнеполитического ведомства Лавров удивил журналистов своей физической силой на саммите БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел, когда министр направлялся к месту церемонии вручения подарка премьер-министром Индии Нарендрой Моди президенту России Владимиру Путину.

Путь дипломату преградили корреспонденты и операторы. Чтобы пройти, министр был вынужден раздвинуть толпу руками. В числе тех, кого отодвинул глава МИД, оказался автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

После завершения официальной части журналист в шутку поинтересовался у министра, занимается ли он силовыми тренировками, отметив, что тот отодвинул его весьма ощутимо.

«Ну я не знаю, себя-то не трогаю, я тебя трогал! Сам и суди! Ну, спортом занимаюсь», – ответил Сергей Лавров. Фрагмент этой беседы Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приезжал на саммит БРИКС в Нью-Дели.

Правительство Индии публиковало видео со встречи российского лидера с премьер-министром Нарендрой Моди.

Позже индийский политик официально объявил о закрытии заседания лидеров стран-участниц.