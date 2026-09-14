Кравцов сообщил о работе школ в дни сентябрьских выборов

Tекст: Катерина Туманова

«Там, где есть возможность обеспечить отдельные потоки граждан, школы будут работать в обычном режиме. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия», – приводит его слова ТАСС.

Кравцов добавил, что у школ широкие возможности организации дополнительного образования для школьников без отмены учебного дня.

Он пояснил, что формат работы определяет каждое образовательное учреждение самостоятельно. Главными критериями станут требования безопасности и специфика учебного процесса. Это позволит обеспечить бесперебойную работу избирательных участков и организовать полезный досуг для детей.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые голосование состоится в регионах Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки вошли 10 политических партий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази. Досрочное голосование на выборах в Госдуму за пределами России стартовало в 45 странах мира. МИД организует около 350 избирательных участков в других государствах.