Названы регионы России с минимальным и максимальным уровнем безработицы

В Нижегородской и Калужской областях минимальная безработица

Tекст: Катерина Туманова

По итогам второго квартала 2026 года уровень безработицы в России составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель остался неизменным, а с конца 2023 года он держится на отметке ниже 3%, передает РИА «Новости».

Количество нетрудоустроенных россиян во втором квартале года сократилось на 9,8 тыс. человек. При этом среднее время поиска работы увеличилось с 5,2 до 5,5 месяца. Доля граждан в состоянии застойной безработицы, ищущих работу год и более, выросла до 13,2%.

Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области, где уровень безработицы оказался менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и Хакасии показатель составил 1%.

В 55 регионах безработица оказалась ниже общероссийского уровня.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы составил 22,6%, а также в Дагестане. При этом в Ингушетии зафиксировано самое заметное снижение показателя – на 3,4 процентных пункта. Рост безработицы отмечен в 20 регионах, наиболее существенно – в Свердловской области.

Самый короткий срок поиска работы зафиксирован в Саратовской и Астраханской областях, Калмыкии и Ямало-Ненецком автономном округе. Дольше всего работу ищут в Еврейской автономной области, Дагестане и Псковской области.

Эксперты прогнозируют, что на фоне кадрового дефицита безработица в стране останется на низком уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о рекордном снижении безработицы на Дальнем Востоке. В начале лета ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы до рекордных 2,2%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил острую нехватку специалистов в различных отраслях экономики.