Трамп объявил Рубио и Бессента временными пресс-секретарями Белого дома

Трамп объявил Рубио и Бессента пресс-секретарями Белого дома

Tекст: Катерина Туманова

Трамп заявил, что временно привлекает глав различных ведомств к работе с прессой, передает ТАСС.

«У нас очень много людей, которые хотят этого. Многие хотят этого, многие обращались на этот счет», – отметил он в беседе с журналистами перед вылетом из Ирландии в США.

Трамп уточнил, что список возможных кандидатов на должность пресс-секретаря мог быть сформирован в минувшие выходные, на некоторое время администрация задействует министров.

Первым к этой работе приступит госсекретарь Марко Рубио, ранее в сентябре брифинг уже проводил вице-президент Джей Ди Вэнс.

В дальнейшем планируется привлечь главу Минфина Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и министра образования Линду Макмэон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ушла в отставку. Посты оставили зампомощника по нацбезопасности Энди Бейкер и директор по законодательным вопросам Джеймс Брейд.



