Мать с ребенком пострадали при атаке дронов ВСУ в Шебекино

Tекст: Катерина Туманова

«В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали мама и её 13-летний ребёнок. С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали им медицинскую помощь, дальнейшее лечение пациенты продолжат амбулаторно», – сказано в сообщении.

В Оперштабе добавили, что на парковке предприятия в Шебекино из-за детонации дрона повреждения получили два легковых автомобиля. Еще один дрон повредил машину в городе. В результате последующих атак произошло возгорание частного дома и автомобиля.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа удар беспилотника привел к повреждениям линии электропередачи, частного дома и автомобиля.

В селе Косилово Грайворонского округа из-за детонации FPV-дрона повреждения получила легковая машина, а в поселке Красная Яруга дрон повредил остекление частного дома. В Степном зафиксированы повреждения ЛЭП и автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на воскресенье уничтожили 389 украинских дронов. При атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области пострадали два человека. Получившего ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область ребенка перевезли в Москву.