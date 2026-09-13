Встречу стран Персидского залива по Ормузу перенесли по согласованию сторон

Встречу стран Персидского залива по Ормузу перенесли

Tекст: Катерина Туманова

«Решение о переносе встречи по Ормузскому проливу было принято по запросу ряда региональных стран и совместному решению Ирана и Омана», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения агентства Fars.

Встреча планировалась в оманском городе Салала в понедельник. В ней должны были участвовать представители Ирана, Ирака и других стран Персидского залива. Ожидалось обсуждение сделки по временному управлению судоходством в Ормузском проливе.

Инициатором переговоров выступал Оман, однако Бахрейн отказался от участия из-за присутствия Тегерана.

Судоходство через пролив практически остановилось из-за эскалации конфликта между Ираном и США с Израилем. Это привело к росту мировых цен на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Иран и Оман договорились оставить один средний коридор для движения судов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.