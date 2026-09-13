  • Новость часаЗахарова поставила диагноз Сикорскому после очередной реплики о России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика лицемерит в борьбе с «имперским духом» России
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    ВС России нанесли групповые удары по логистическим центрам и порту Одессы
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике
    Простой саудовского нефтепровода создал угрозу мировым поставкам нефти
    13 сентября 2026, 22:45 • Новости дня

    Простой саудовского нефтепровода создал угрозу мировым поставкам нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовская Аравия столкнется с нехваткой запасов нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу своего основного нефтепровода к Красному морю, что приведет к потере до 4% мирового предложения, заявили саудовские покупатели и трейдеры нефти.

    «Дальнейшее сокращение притока саудовских инвестиций усугубит глобальный дефицит предложения, который уже привел к рекордно высоким мировым ценам на топливо, спровоцировал инфляцию во всем мире и поднял доходность американских облигаций до самых высоких уровней со времен финансового кризиса 2008 года», – передает Reuters.

    Запасов нефти в саудовском порту Янбу хватит максимум на неделю после остановки ключевого трубопровода из-за атаки беспилотников.

    После атаки дронов, остановившей работу крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, Эр-Рияд не раскрыл данные о масштабах ущерба. По информации агентства, сроки ремонта остаются неопределенными.

    Один из источников сообщил: «На ремонт может потребоваться от пяти до шести недель».

    Другой собеседник отметил, что восстановительные работы могут завершиться быстрее, а откачку нефти можно будет частично возобновить во время ремонта.

    Выведенный из строя трубопровод использовался для перенаправления около 4 млн баррелей в день в порт Янбу, что составляет примерно 4% мирового предложения. Это позволяло избегать последствий закрытия Ормузского пролива. Теперь запасов нефти в Янбу хватит лишь на пять-семь дней экспорта.

    По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки нефти в Саудовскую Аравию в августе упали до минимума за 30 лет. МЭА прогнозирует сокращение мировых поставок в этом году на 5,7 млн баррелей в сутки.


    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море

    The War Zone: Хуситы захватили стратегический порт Моха

    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поддерживаемые Ираном бойцы заняли ключевую гавань на юго-западе Йемена и два важных острова, усилив давление на мировые нефтяные рынки.

    Вооруженные формирования вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из города, расположенного в 80 км от пролива, пишет The War Zone. Заместитель председателя Президентского руководящего совета Йемена Тарик Салех подтвердил потерю позиций.

    «Объединенные силы сформировали командный центр к югу от города Моха после прорыва хуситов по различным боевым направлениям под шквальным огнем», – заявил Салех. Остальные заявления сторон сводятся к тому, что наступление координировалось Тегераном с использованием новейших вооружений.

    Помимо материковой базы, повстанцы, предположительно, овладели островами Перим и Зукар. Первый находится в самом узком месте пролива, менее чем в трех километрах от побережья. Второй остров позволяет полностью контролировать судоходные пути в Красном море.

    На фоне этих событий стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, достигнув 107 долларов. Эксперты отмечают, что блокада вынуждает суда идти в обход Суэцкого канала, что значительно увеличивает транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы объявили об установлении контроля над городом Моха и всеми островами в Красном море.

    Месяцем ранее движение «Ансар Аллах» нанесло массированный ракетный удар по этому стратегическому порту.

    Летом власти Ирана попросили хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для введения морской блокады Саудовской Аравии.

    Комментарии (3)
    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран направил Вашингтону список из семи требований, выполнение которых необходимо для возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim.

    Иранские власти выдвинули американской стороне семь требований, от которых зависит возобновление судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС. Требования были переданы через дипломатических посредников.

    Источник сообщил, что пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива.

    Отмечается, что дальнейшая судьба стратегически важного водного пути сейчас полностью находится в руках Вашингтона. Именно от действий американского руководства зависят перспективы снятия блокады.

    Американские власти предложили Тегерану отмену санкций в обмен на разблокировку Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи потребовал от Вашингтона прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возврата замороженных средств.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Правительственные силы Йемена нанесли удары по скоплениям хуситов в районе Мохи

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Йемена заявили об уничтожении военной техники хуситов в районе Мохи.

    Представитель вооруженных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил, что правительственные силы «ликвидировали крупные скопления» мятежников близ порта Моха, передает ТАСС. В ходе операции военные уничтожили технику и вооружение противника.

    Кроме того, йеменская авиация нанесла удары по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами, ракетами и военным снаряжением к северу от города Таиз. По информации военных источников, колонна двигалась из Мохи в Сану. Также сообщается об уничтожении ряда бойцов движения «Ансар Аллах» вдоль трассы Моха – Зубаб.

    Накануне член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад подтвердил завершение операции по установлению контроля над территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе страны. Он заверил, что суда проходят через пролив в обычном режиме и угроз безопасности не наблюдается.

    Ранее 10 сентября хуситы заявили о захвате города Моха.

    На следующий день представители движения отчитались о взятии под контроль шести округов на побережье Красного моря.

    В Кремле предупредили о риске масштабной эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудили сотрудничество на встрече, куда арабский гость прибыл в традиционной открытой обуви.

    Встреча политиков состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Кадры с мероприятия, на которых запечатлен необычный дресс-код, опубликовал арабский телеканал Sky News Arabia.

    Наследный принц предпочел надеть традиционную темно-серую рубашку-платье и белый мужской платок. На его ногах были тяжелые кожаные сандалии темного цвета, которые мужчины в странах Персидского залива часто носят даже на официальных приемах.

    Стороны уделили внимание вопросам двустороннего взаимодействия и текущей ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер прибыл в индийскую столицу с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения, которые проходят 12 и 13 сентября.

    Ранее Путин заявил о превращении Арабских Эмиратов в одну из самых близких для Москвы стран.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода

    Прокачку нефти по саудовскому трубопроводу Восток-Запад приостановили

    Tекст: Вера Басилая

    Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Министерство энергетики королевства сообщило о временном прекращении прокачки нефти по нефтепроводу «Восток – Запад», передает РИА «Новости». Поводом для остановки магистрали послужили атаки на инфраструктурные объекты.

    «В четверг утром нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины подвергся нескольким ударам, после чего работа нефтепровода была приостановлена в качестве меры предосторожности», – говорится в сообщении ведомства.

    В министерстве уточнили, что раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Аварийные службы и профильные технические бригады немедленно приступили к ликвидации последствий происшествия.

    Напомним, йеменские повстанцы захватили стратегический порт Моха на побережье Красного моря.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» атаковало объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

    Из-за возникших пожаров профильное министерство королевства приостановило работу предприятий энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ ближайшим союзником на Ближнем Востоке

    Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив экономическое и политическое сотрудничество.

    В ходе двусторонней встречи Владимир Путин подчеркнул высокий уровень партнерства между странами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», – заявил российский лидер. В этом году Москва и Абу-Даби отмечают 55 лет со дня установления дипломатических связей.

    Путин обратил внимание на успешное развитие экономических контактов. «Я уже не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке. Торговый оборот растет, он большой и растёт», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства отметил, что отношения России и ОАЭ находятся в полном порядке, отметив рост взаимной торговли.

    «Это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов обеспечения безопасности», – сказал президент России.

    Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Путин признал, что регион переживает очень сложный период. При этом он выразил уверенность в скором восстановлении стабильности.

    «Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития, но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте», – сказал Путин в ходе встречи.

    Он отметил, что наиболее важные и острые вопросы обсуждаются как по телефону, так и в очном формате.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве.

    Российский лидер назвал Эмираты важным торговым партнером в арабском мире.

    Глава ближневосточного государства оценил товарооборот между странами в 11,5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Европы отказаться от долгосрочных газовых контрактов в пользу биржевого ценообразования уже привело к резкому росту цен и грозит их дальнейшим увеличением, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    Путин заявил, что европейские власти сами загнали себя в ловушку, отказавшись от долгосрочных контрактов на поставку газа. По его словам, Россия ранее продавала газ Европе по 150–180 долларов за тысячу кубометров, привязывая цену к стоимости нефти и нефтепродуктов.

    Путин напомнил, что европейские партнеры настаивали на переходе к рыночному ценообразованию через биржевую торговлю, отвергая привязку к нефтяным контрактам.

    «Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут, – сказал Путин. – Ну, пожалуйте бриться: 1 тыс. долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, ещё и больше».

    Президент отметил, что на европейской бирже цену на газ формируют не производственники, а биржевые трейдеры, которые ориентируются на текущую выгоду, а не на технические возможности хранилищ. Он указал, что Германия ставит задачу заполнить хранилища газа лишь на 70%, а в Нидерландах ситуация еще хуже, что в перспективе может привести к росту цены до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года.

    Путин уже заявлял о предельном обострении ситуации на мировых энергетических рынках из-за ошибочных решений европейских властей.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Песков отметил риск мегаэскалации в Баб-эль-Мандебском проливе

    Кремль заявил о неконтролируемой ситуации и риске эскалации в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о риске масштабной эскалации из-за неконтролируемой ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Кремль выражает серьезную обеспокоенность развитием событий в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нынешнее положение дел грозит масштабным обострением конфликта, передает ТАСС.

    «Весь мир следит за ситуацией. Обеспокоены, конечно, потому что в целом ситуация продолжает дестабилизироваться», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что происходящее может привести к мегаэскалации, поскольку контроль над обстановкой, судя по всему, утрачен.

    Резкое обострение в Йемене началось в начале сентября. Йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Хуситы начали наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками прибрежные районы Красного моря. Их цель – перерезать пути к Мохе и приблизиться к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы заняли стратегический порт Моха и два важных острова вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими призвал не допустить повторения Ормузского кризиса в этом регионе. А МИД России выразил глубокую обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в стране.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе, о чем вскоре объявят официально.

    Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе, передает ТАСС.
    Официальное заявление по этому поводу ожидается в ближайшее время на встрече с участием министров иностранных дел государств Персидского залива.

    Источник агентства подчеркнул, что договоренность достигнута исключительно между Тегераном и Маскатом. Представители других стран приглашены на мероприятие лишь для ознакомления с деталями нового маршрута и обновленными правилами судоходства в регионе.

    Согласно условиям соглашения, вход в Персидский залив через пролив будет полностью проходить через территориальные воды Ирана. Часть маршрута на выходе также пролегает в зоне ответственности исламской республики.

    Ранее Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    В начале августа Иран и Оман договорились оставить один средний коридор для движения судов.

    Позже представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи обвинил США и Израиль в срыве подписания документа.

    В конце прошлого месяца дипломаты двух стран обсудили создание временного совместного маршрута.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Трамп отказался наносить удары по хуситам по просьбе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды звонил Дональду Трампу с просьбой нанести удары по хуситам из‑за угрозы судоходству в Красном море, однако американский президент отказался, сообщило издание Axios.

    По данным двух американских чиновников, на которых ссылается Axios, в четверг Мухаммед бин Салман дважды разговаривал с Дональдом Трампом и призывал его отдать приказ о нанесении ударов по хуситам. Поводом стало продвижение поддерживаемых Ираном сил к важному для мировой торговли и саудовского экспорта нефти узкому участку в Красном море. Американская администрация дала понять, что пока не планирует прямое вмешательство против хуситов.

    Сообщается, что на фоне захвата хуситами стратегического прибрежного города в Йемене, приближающего их к проливу Баб‑эль‑Мандеб, в четверг резко выросли мировые цены на нефть. На этом фоне в США усилилась обеспокоенность быстрым обострением боев в Йемене, Вашингтон наращивает поддержку Саудовской Аравии, стараясь при этом избегать прямого военного участия. Командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер в четверг прибыл в королевство для срочных координационных встреч.

    Axios напоминает, что противостояние между Саудовской Аравией и хуситами обострилось в июле после того, как Эр‑Рияд не позволил иранскому самолету с высокопоставленными представителями хуситов, возвращавшимися с похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, приземлиться в Сане. Тогда наследный принц просил Трампа лишь о политической поддержке удара по аэропорту Саны и подчеркивал, что саудовские силы не нуждаются в американской военной помощи; президент США эту поддержку предоставил.

    После этого хуситы ответили атаками на саудовские танкеры в Красном море и расширили удары на объекты энергетической инфраструктуры королевства. В ответ Саудовская Аравия и ее йеменские союзники нанесли авиаудары и начали наземные операции против хуситских позиций. Однако по мере усиления боев, по данным Axios, Эр‑Рияд стал запрашивать все более широкий спектр поддержки США, хотя ранее заявлял, что способен справиться с противником самостоятельно.

    Источники издания сообщают, что военные и гражданские представители США в последние недели подчеркивали саудовской стороне установку Трампа сосредоточить американские силы на сдерживании Ирана и контроле пролива Ормуз, избегая открытия нового фронта. В четверг, когда хуситы наступали на прибрежный город Моха, а поддерживаемые Саудовской Аравией йеменские силы отступали, наследный принц сначала доложил Трампу об ухудшении обстановки, а спустя несколько часов вновь позвонил с просьбой о нанесении ударов. Президент отказался, но согласился предоставить разведданные и данные для целеуказания; при этом около 200 американских военных уже находятся в королевстве и оказывают небоевую поддержку. Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что приоритет США заключается в обеспечении свободы судоходства в Красном море при передаче ведущей роли в урегулировании региональным партнерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе хуситы ударили дронами по заводу Aramco. На фоне обострения обстановки в Красном море Эр-Рияд создал международное объединение для защиты судоходства, в морскую коалицию с Саудовской Аравией вошли 13 стран. Ранее Вашингтон уже обещал жесткий ответ на эскалацию, когда Трамп пригрозил хуситам ответом США при угрозе Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 04:52 • Новости дня
    Премьер Ирака аз-Зейди велел уволить командующего оперштабом в Майсане

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился уволить командующего оперативным штабом провинции Майсан после атаки БПЛА на нефтепровод в Саудовской Аравии.

    «Премьер-министр также приказал уволить командующего оперативным штабом Майсана в связи с полученными данными, подтверждающими, что атака, нацеленная на братскую Саудовскую Аравию, была нанесена из местности провинции Майсан», – говорится в заявлении офиса премьера.

    Иракская полиция обнаружила на западе страны, в провинции Анбар, тайник с беспилотниками. Действуя на основе разведданных, силовики нашли заброшенную мастерскую по ремонту шин, где хранились дроны, боеприпасы к ним и сопутствующее оборудование, передает РИА «Новости».

    В ходе операции изъяли 47 беспилотников и 46 боеприпасов для них, а также пульты управления и аккумуляторы. Полиция начала расследование, чтобы установить происхождение найденных материалов и причастных к тайнику лиц.

    Власти Ирака также закрывают КПП «Шаламче» на границе с Ираном в рамках мер предосторожности после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

    Нефтепровод атаковали беспилотники, запущенные с территории Ирака.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 01:16 • Новости дня
    Нефтепровод в Саудовской Аравии повредила атака беспилотников из Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад», который считался альтернативой поставкам нефти через Ормузский пролив, атаковали беспилотники, запущенные с территории Ирака, сообщил МИД Саудовской Аравии.

    «Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Саудовская Аравия нападения на нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака», – отметило ведомство.

    Саудовская Аравия не стала наносить ответные удары по Ираку, откликнувшись на просьбу Багдада провести собственное расследование инцидента, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара и установить, кто именно запустил дроны с иракской территории.

    В Багдаде выразили признательность Эр-Рияду за решение позволить Ираку самостоятельно урегулировать ситуацию. Иракские власти подчеркнули, что не позволят использовать территорию страны для атак на соседние государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

    Ранее на юге королевства уже атаковали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пожарам и временной остановке предприятий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иностранцы на молодежном фестивале раскрыли причины переезда в Россию
    Хакеры опубликовали секретные данные об уязвимости Берлина перед дронами
    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%
    Европарламент решил жестко ответить на торговую экспансию Китая
    США тайно вывезли из Британии уличенного в педофилии дипломата
    Журналистка выиграла суд против Брижит Макрон по делу о клевете
    Подаренный Майклом Джексоном матери Rolls-Royce выставили на продажу