Ученый предупредил о глобальном похолодании из-за вулканов в Индонезии

Tекст: Катерина Туманова

«Аэрозоль серной кислоты способна охладить Землю. Она поднимается, имеет период полураспада около двух лет, а затем выпадает в виде кислотных дождей. Это самый опасный сценарий», – пояснил ученый РИА «Новости».

Симс добавил, что на прилегающих территориях может отвердеть верхний слой почвы, что приведет к отравлению всходов, и напомнил, что в прошлом крупные извержения вызывали продовольственные кризисы.

Эксперт также отметил, что продолжающаяся активность вулканов способна оказать непредсказуемое влияние на климат.

«Эффект охлаждения может быть неравномерным, а погодные условия могут измениться непредсказуемым образом», – отметил он.

Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии началось 4 сентября. Оно сопровождалось фонтанами лавы, грохотом и мощным пеплопадом. Вулканы извергаются и в других частях Индонезии. При этом предсказать завершение извержений в Индонезии невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на индонезийском острове Ява началось извержение вулкана Семеру. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил службам готовиться к ухудшению ситуации на фоне активизации еще одного вулкана Семеру.