Российские легкоатлеты потребовали от ООН допуска на международные турниры

Легкоатлеты потребовали от ООН допуска на международные турниры

Tекст: Катерина Туманова

«От имени российских спортсменов мы обращаемся к международному сообществу с просьбой прекратить дискриминацию, которую лично поддерживает глава World Athletics, и позволить нам участвовать в международных соревнованиях наравне с другими легкоатлетами со всего мира», – приводит РИА «Новости» выдержку из обращения.

Его авторы подчеркнули желание ставить рекорды и выступать на мировой арене.

«Мы хотим быть частью мирового спорта, ставить рекорды и показывать результаты. Мы призываем ООН, МОК и World Athletics услышать наши голоса и позволить нам вновь выступать на международной арене», – заявили они.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях для отечественных спортсменов. Однако World Athletics отказалась следовать новым правилам.

В ответ Всероссийская федерация легкой атлетики подала два иска в Спортивный арбитражный суд для оспаривания решения об отстранении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, World Aquatics обязала организаторов соревнований выдавать визы россиянам. Российским гимнастам разрешили выступить в Париже под флагом World Gymnastics.

Из-за запрета на использование государственной символики сборная России отказалась от участия в румынском этапе Кубка вызова.