Семья с подростком погибла при атаке дрона на авто в ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«Между селами Красная Поляна и Степное Великоновоселковского муниципального округа под прицельную атаку дрона ВФУ попал легковой автомобиль, в котором передвигалась семья, в результате удара погибли парень 2011 г. р., женщина 1968 г. р. и мужчина 1989 г. р., ранения получил мужчина 1963 г. р.», – написал он.

Кроме того, в селе Республика Володарского муниципального округа был ранен мужчина 1989 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пушилин добавил, что удары дронов ВСУ повредили три жилых дома и несколько легковых автомобилей в городских округах Донецк и Горловка, а также в Володарском и Великоновоселковском муниципальных округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронами на ДНР в субботу погибли трое и ранены 13 мирных жителей. Еще два мирных жителя ДНР погибли от дронов ВСУ 11 сентября.



