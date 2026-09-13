Подаренный Майклом Джексоном матери Rolls-Royce выставили на продажу

Tекст: Катерина Туманова

Калифорнийский дилер Monza Car сообщил, что этот автомобиль был приобретен Майклом Джексоном и его братьями и сестрами в 1984 году в качестве подарка ко Дню матери.

Нынешний владелец приобрел машину в 1999 году. В комплекте есть все документы, подтверждающие историю автомобиля, а также именной номерной знак в рамке, который дети Джексоны подарили своей матери Кэтрин.

Машина в безупречном состоянии, на ходу, едет отлично. Транспортное средство оценено в 49 тыс. 35 долларов.

«Изначально на автомобиле был установлен номерной знак BWLYM, в котором хранилась история этой машины. Буквы на знаке символизировали любовь и уважение детей Джексонов к своей матери: эти буквы расшифровывались как инициалы фразы: «Because We Love You, Mother» («Потому что мы любим тебя, мама»)», – сказано в карточке товара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, носок Майкла Джексона в 2025 году продали во Франции за 6,2 тыс. евро, а белую перчатку в 2020 году – за более 104 тыс. долларов.Дочь Майкла Джексона

рассказала о первой встрече с матерью.



