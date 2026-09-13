В Екатеринбурге открылась выставка о неонацизме в XXI веке

Tекст: Денис Тельманов

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге стартовала экспозиция, посвященная героизации нацистов в современном мире, сообщили газете ВЗГЛЯД в Оргкомитете. На открытии присутствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Это действительно очень важно было сделать здесь, в Екатеринбурге, на площадке Международного фестиваля молодёжи. У нас здесь представители 191 страны мира, а в Организацию Объединённых Наций входит 194 страны, то есть здесь практически весь мир», – отметил Сергей Кириенко.

Выставка подготовлена Музеем современной истории России. В экспозиции представлены материалы из собраний музеев, архивов и информационных агентств.

Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин поблагодарил организаторов за работу над проектом, подчеркнув, что мир должен знать правду о происходящем.

Экспозиция начинается с видеороликов об освобождении Европы от фашизма и кадров Нюрнбергского трибунала. Центральное место занимают инсталляция «Антифашистский форум» и мультимедийный мемориал «Аллея ангелов» в память о детях, погибших на Донбассе.

Директор музея Ирина Великанова отметила важность эмоционального отклика у посетителей.

Материалы выставки переведены на шесть языков, включая английский, немецкий и китайский. Ежедневно будут проходить экскурсии на русском и английском языках.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года и собрал 10 тыс. участников из 191 страны.

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